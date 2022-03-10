Кирпичи к ногам – и в омут: психбольной обвиняется в убийстве

Следственный отдел по г. Гатчине Следственного управления Следственного комитета РФ по Ленинградской области в нетривиальной обстановке предъявил обвинение психически нездоровому гражданину. Его подозревают в крайне жестоком убийстве 13-летней давности. Тогда избитому до полусмерти мужчине привязали кирпичи к ногам и бросили в воду. Об обстоятельствах через много лет рассказала жена погибшего. Преступника тем временем лечили после того, как он задушил женщину в деревне в Гатчинском районе.

4 марта в петербургской психиатрической больнице, предназначенной для осужденных к принудительным мерам медицинского характера, следователь отдела по г. Гатчине предъявил обвинение 39-летнему уроженцу Ленинградской области. Ему вменяют убийство, совершенное в ноябре 2008 года в Дружной Горке.

По версии следствия, между обвиняемым и 50-летним мужчиной произошел конфликт в квартире на улице Введенского. Злоумышленник избил его до потери сознания и сбросил с третьего этажа. Затем отволок к пожарному водоему неподалеку и утопил. Тело нашли только в мае следующего года. Руки были связаны сзади, к ногам привязаны два кирпича. Судмедэкспертиза установила, что смерть наступила от утопления. На тот момент преступление осталось нераскрытым.

В этом году в середине февраля расследование было возобновлено. В квартире убитого мужчины провели обыск, опросили его супругу и сына.

…В психиатрической лечебнице подозреваемый находится после убийства, совершенного летом 2013 года в Семрино. Там он задушил женщину, которую предварительно обокрал.

Помимо всего прочего, в биографии подозреваемого – два оправдательных приговора. В 1999 году его судили за грабеж и за кражу, но оправдали. После этого гражданин был четыре раза осужден на меры принудительного медицинского характера.