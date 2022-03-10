Регион поддержит бизнес

«Благодаря вашей активной работе по развитию производств, увеличению инвестиций, экономика региона в последние годы стабильно развивалась. Сегодня ситуация поменялась, мы находимся в очень жестких условиях санкций, многие уже столкнулись с разрывом логистических цепочек, транспортных составляющих, изменениями в работе банковского сектора. Ключевая задача для нас ― бесперебойная работа предприятий и сохранение рабочих мест. Нам важно найти компромиссное решение с бизнесом с иностранным капиталом ― это предприятия, где работают жители области. Это бизнес, который работает на нашей территории, обеспечивает заработную плату, платит налоги, формирует бюджет и обеспечивает социально-экономическую устойчивость региона. Спасибо компаниям, что продолжаете работать в непростых условиях. Сегодня для нас важно выстроить оперативный диалог, чтобы вовремя реагировать на возникающие проблемы», ― сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Экономический блок правительства региона на основе предложений от российских и зарубежных бизнес-ассоциаций и компаний подготовил перечень мер поддержки для вынесения предложений на федеральный уровень и для принятия на уровне региона.

Так, на региональном уровне предложено субсидирование аренды коммерческих помещений для малого производственного бизнеса с целью импортозамещения. «Именно маленькие мобильные предприятия, которые готовы рисковать и быстро принимают решения, могут стать серьезным подспорьем в замещении компонентов, которые стали недоступны для российской промышленности в силу санкционных ограничений или логистики», ― рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов. Для этого будет проведена инвентаризация таких помещений и создана их база. Для проектов по импортозамещению регион также предлагает предоставление инвестиционного налогового вычета. На федеральном уровне бизнес-сообщество предлагает субсидировать транспортные расходы на критический импорт, расширить перечень поддержки льготными займами и грантами на импортозамещение производственного оборудования, высокотехнологичных материалов.

Также предложено увеличить объемы займов ФРП для промышленности на внедрение отечественного ПО, ввести новый вид займа на капитальное строительство, увеличить объем субсидий на транспортные расходы для экспортеров.

Для строительной отрасли, где сегодня необходимо усилить спрос на стройматериалы, предлагается возможность использования средств Фонда капитального ремонта для расходования на поэтапный ремонт зданий, изменить порядок авансирования работу по капремонту жилого фонда и другие меры. Чтобы поддержать предприятия лесопромышленного комплекса бизнес предложил временно отменить ограничение экспорта товаров леспрома ― ДСП, щепы, стружки грубообработанной древесины.

В сфере сельского хозяйства на региональном уровне предложено увеличить период расходования грантов «Агростартап» с 18 до 30 месяцев и «Семейный фермер» с 24 до 36 месяцев. На федеральный уровень бизнес сформулировал предложения по расширению перечня субсидируемой техники и оборудования и увеличение для этого бюджетного финансирования, а также предложения по отсрочке этапов маркировки товаров.

Для малого и среднего предпринимательства предлагается расширение доступа к финансовым ресурсам, в частности, увеличение объемов микрофинансирования и сохранения льготных ставок на микрозаймы, также ряд предложений по смягчению условий ведения бизнеса направлен профильным министерствам.

Отдельно разработаны меры для поддержки занятости. На региональном уровне ― это организация общественных работ с оплатой труда в двойном размере минимальной заработной платы и расширение программы опережающего обучения работников, находящихся под угрозой увольнения. На федеральном предложено увеличить минимальное пособие по безработице, период его выплаты, сократить период приема заявок на получение грантов до 10 дней.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подчеркнул, что в ближайшее время все предложения на федеральный уровень будут направлены, а региональные меры будут детально проработаны. Заседания штаба будут проходить еженедельно.

Для бизнеса Ленинградской области открыт телефон «горячей линии» 8(800) 30-20-813, где можно получить консультацию по любым направлениям или сообщить о проблеме. Подробная информация о предложенных мерах поддержки будет размещена на инвестиционном портале lenoblinvest.ru