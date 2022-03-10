С 14 марта АО «ЕИРЦ ЛО» возобновляет очный приём клиентов без ограничений во всех территориальных управлениях согласно режиму работы офисов

При посещении офисов АО «ЕИРЦ ЛО», посетителям необходимо выполнять обязательные требования: носить маски, соблюдать социальную дистанцию, не посещать клиентские офисы АО «ЕИРЦ ЛО» с повышенной температурой и симптомами ОРВИ.

Уточнить адреса территориальных управлений можно на сайте http://epd47.ru в разделе «Офисы» или в едином платёжном документе.

Напоминаем, что обратиться в АО «ЕИРЦ ЛО» можно с помощью дистанционных сервисов:

· Через сервис «Личный кабинет» https://market.epd47.ru;

· Мобильное приложение «ЕИРЦ. Ленинградская область».

· По телефону контактного центра 8 (812) 630-20-10 (понедельник – пятница с 8:00 до 18:00);

· Через сервис «Задать вопрос» на сайте http://epd47.ru;

· Через сервис «Обратный звонок» на сайте http://epd47.ru;

· По телефону территориального управления - информация размещена на сайте в разделе «Офисы», а также в едином платёжном документе;

· По электронной почте территориального управления - информация размещена на сайте в разделе офисы.