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С 14 марта АО «ЕИРЦ ЛО» возобновляет очный приём клиентов без ограничений во всех территориальных управлениях согласно режиму работы офисов

С 14 марта 2022г. все территориальные управления и клиентские офисы АО «ЕИРЦ ЛО» во всех районах Ленинградской области возобновляют оч-ный приём клиентов в порядке живой очереди и без предварительной записи.

Рубрики:  ЖКХ

При посещении офисов АО «ЕИРЦ ЛО», посетителям необходимо выполнять обязательные требования: носить маски, соблюдать социальную дистанцию, не посещать клиентские офисы АО «ЕИРЦ ЛО» с повышенной температурой и симптомами ОРВИ.

Уточнить адреса территориальных управлений можно на сайте http://epd47.ru в разделе «Офисы» или в едином платёжном документе.

 Напоминаем, что обратиться в АО «ЕИРЦ ЛО» можно с помощью дистанционных сервисов:

·          Через сервис «Личный кабинет» https://market.epd47.ru;

·          Мобильное приложение «ЕИРЦ. Ленинградская область».

·          По телефону контактного центра 8 (812) 630-20-10 (понедельник – пятница с 8:00 до 18:00);

·          Через сервис «Задать вопрос» на сайте http://epd47.ru;

·          Через сервис «Обратный звонок» на сайте http://epd47.ru;

·          По телефону территориального управления - информация размещена на сайте в разделе «Офисы», а также в едином платёжном документе;

·          По электронной почте территориального управления - информация размещена на сайте в разделе офисы.