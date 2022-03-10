Санкции как рычаг Архимеда: как давление Запада делает ближе национальные цели развития России

Россия – действительно одна из немногих стран, которая способна не просто выжить под «адскими» санкциями, но именно в связи с ними укрепить самодостаточность своей экономики. И при этом так рвануть вперед в своем развитии, как в обволакивающих комфортом условиях у нас просто не получилось бы.

Опыт и парадоксы

У Михаила Ломоносова есть строчки, которые когда-то в СССР знали все: с них начиналась любимая всей страной научно-популярная передача «Очевидное невероятное»:

«О, сколько нам открытий чудных

Готовит просвещенья дух!

И опыт, сын ошибок трудных,

И гений – парадоксов друг».

Это торжествующе обнадёживающее утверждение русского ученого, пожалуй, именно сегодня нам как никогда кстати.

Потому что именно теперь потребуется весь наш опыт – и сын ошибок, и брат испытаний, и вся наша парадоксальность, которую мы в последнее время чаще называем асимметричностью.

Да, коллективный Запад, возомнивший себя «всем цивилизованным миром» собрался «закрыть Россию». С чем мы, по понятным причинам, согласиться никак не можем.

Военным путем оставить мир без нас у них уже не получится. Тем более, что мы успели то, что обычно не успевали никогда.

Мы же знаем, что обычно к моменту, когда в Европе назревали большие проблемы и их пытались решить за счет войны с нами, Россия обычно только начинала перевооружение своей армии.

Однако на этот раз мы сломали этот сценарий.

И потому они включили «адские санкции», так и не осознав старинное предупреждение, которое приписывают Александру Суворову:

«Что русскому хорошо – то немцу смерть», - в обратном порядке тоже верно.

Где-то здесь кроется ключ к пониманию масштаба и уникальности того, что сказал председатель правительства России Михаил Мишустин президенту России на историческом заседании Совбеза РФ 21 февраля 2022 года, поддержав признание ДНР и ЛНР:

«Нам на сегодняшний день необходимо обострять эту ситуацию, идти в неё, поскольку только так мы сможем катализировать процессы, связанные с импортозамещением, и выполнить национальные цели развития, которые Вами, Владимир Владимирович, поставлены».

Плюсы санкций

Это может прозвучать почти цинично, но только на первый взгляд. Санкции – как всякий выход из зоны комфорта - заставляют искать нестандартные решения и использовать собственный потенциал.

Вспомним, санкции, наложенные на Россию за возвращение Крыма, позволили стране сгруппироваться и решить проблему продовольственной безопасности. Защитив, кстати, отечественных сельхозпроизводителей, которые на эти санкции только что не молились.

И не только они: получив право на «ответку», правительство разработало и применило механизмы поддержки собственных производителей, которые уже проверены на практике. С 2014 года, когда Барак Обама объявил российскую экономику «порванной в клочья», у нас поднялась фармацевтика, электроника, новые современные заводы и предприятия.

В России уже есть свои процессоры, своё программное обеспечение. Совсем скоро BitBlaze начнет выпуск ноутбуков, где практически вся "начинка"– наша, отечественная, включая память SSD.

Да, пока на них перейдут энтузиасты и специалисты, но к массовым продажам они уже будут оттестированы и усовершенствованы.

А ещё у нас в копилке потенциала - испытание пандемией. Она ведь тоже дала опыт оперативной правительственной поддержки населения и бизнеса.

«Мы видим по поступающим обращениям, что наш бизнес очень креативный и ко всему готов. Понадобилось буквально несколько дней для того, чтобы включились защитные, альтернативные варианты, – отметил исполнительный директор ЛОТПП Игорь Муравьёв в недавнем интервью Online47. – Но, конечно, поддержка и на региональном, и на федеральном уровне очень важна. И здесь уже есть отработанные за два года пандемии механизмы».

Так что теперь нужно просто двигаться в том же направлении - только быстрее. И ускориться нам будет проще - просто потому, что коллективный Запад сам развязал нам руки.

Вместо послесловия

И все-таки этот самый Запад нас совсем не знает. Из разговора в фермерском магазинчике, услышанном буквально на днях.

«Ну, чего – проблемы с продуктами будут?» - спрашивает покупатель мужчина продавщицу в мясном отделе.

«Ну, если с говядиной только. А с курами – нет, со свининой - нет», - отвечает та.

«А то ж они нас санкциями пугают – думают, что мы тут прямо все в испуге. Нашли чем пугать», - комментирует второй подошедший покупатель.

«Да фиг им. Ещё и лучше заживем – здоровее», - ставит точку продавщица.

А тем временем журналист и политолог Александр Сосновский пишет из Германии в своём ТГ-канале:

«Хотят санкциями задушить? Только ведь удавка закольцована. Чем больше затягивают на одном конце, тем меньше воздуха остается на другом. Строили сами мир глобализации, в нем нельзя выключить одного игрока и, чтобы при этом ничего не произошло у остальных. При этом пострадает больше других Украина. Прогноз: к лету большая часть санкций будет перестроена, удавка ослаблена. Терпение и спокойствие».

Вот именно: терпение и спокойствие – с ускорением.

Татьяна Хорошилова

Фото: Валентин Илюшин