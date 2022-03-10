Весна, кино, молодость

Крепость в Старой Ладоге — первой столице Древней Руси — делится своими уникальными находками, средневековая цитадель в Выборге предлагает своим гостям примерить рыцарские доспехи на интерактивной выставке «Рыцарский дом», а выставочный центр «Эрмитаж-Выборг» показывает предметы средневековой европейской роскоши на выставке «Замки. Соборы. Дворцы».

Тех, кто хочет познакомиться с историей Великой Отечественной войны и битвы за Ленинград, ждут во Всеволожске: музей «Битва за Ленинград» имени Зиновия Колобанова знакомит с легендарной военной техникой наших бойцов, освобождавших город на Неве от блокады, а музей «Дом авиаторов» — с бытом летчиков, защищавших Дорогу жизни.

Тихвинский историко-мемориальный и архитектурно-художественный музей рассказывает историю Тихвинской чудотворной иконы Богоматери, а также показывает богатые археологическую и этнографическую коллекции.

Для молодых любителей кино в областных кинотеатрах уже стартовал показ нового фильма «Мистер Нокаут» про советского боксера, чемпиона СССР и Европы Валерия Попенченко.

Театр «Святая крепость» в Выборге запланировал на март более 20 спектаклей для детей и взрослых — «Шарлю Перро и не снилось», «Жуча», «Ромео и Джульетта», «Киты из августа» и многие другие.

Лодейнопольский драматический театр-студия «Апрель» приглашает молодежь на спектакли по «Пушкинской карте». 11 марта артисты покажут «Вишнёвый сад. Синематограф» по пьесе Антона Павловича Чехова, 16 марта зрителей ждет яркая постановка «Оскар и Розовая дама» по роману французского писателя Эрика-Эмманюэля Шмитта, а 30 марта представят постановку «Банкрот» по знаменитой комедии Александра Николаевича Островского «Свои люди — сочтемся».

Напоминаем, что в Ленинградской области к программе «Пушкинская карта» подключены 12 учреждений культуры: 4 государственных театра, 2 государственных оркестра, 4 государственных музея и 2 негосударственных учреждения культуры. Информация о событиях регулярно обновляется на портале Культура.рф.

Напомним, «Пушкинская карта» — проект, позволяющий молодежи в возрасте от 14 до 22 лет приобретать билеты на культурные мероприятия за счет государства. С января 2022 года денежный лимит на карте составляет 5 тысяч рублей. Проект стартовал 1 сентября 2021 года. Впервые о нем рассказал Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, состоявшейся в июне прошлого года.