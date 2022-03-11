Ленинградская область сформировала банк сельхозземель

В списке 494 участка в 14 районах области, которые можно приобрести или взять в аренду для сельскохозяйственного использования. Среди предложений больше всего участков в Лужском районе ― 116 в и Бокситогорском ― 108, есть и Выборгском, Ломоносовском районах. В Гатчинском районе предлагается два участка – в деревне Ляды (пашни), и АОЗТ «Орлинское (для сельскохозяйственного производства).

«Для нас очень важно чтобы сельхозземли обрабатывались, использовались по назначению, чтобы у земли был хозяин. Сегодня для тех, кто хочет начать сельхозпроизводство, выбор земли ― одна из основных составляющих начала своего дела. Чтобы облегчить эту задачу, с 2018 года мы реализуем программу постановки земель на государственный кадастровый учёт. Муниципальным образованием выдается специальная субсидия. Они формируют участки, ставят их на учёт и предлагают всем желающим в собственность или аренду для сельхозпроизводства. Таким образом, за 3 года мы получили порядка 17 тысяч гектаров доступных для предоставления в аренду и вовлечение в оборот», — рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

Он отметил, что за получением земли, после выбора участка из предложенного реестра, согласно законодательству, надо обращаться в администрацию поселений. Земля распределяется на основе аукциона, предприятиям, ведущим сельхоздеятельность, земля для расширения производства предоставляется на льготных условиях.

Подробная информация о порядке покупке земельных участков и права на заключение договоров аренды земельных участков размещена на сайте комитета по АПК.

Напомним, что всего в Ленинградской области в сельскохозяйственном обороте используется 230 гектаров земель.