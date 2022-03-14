Качество дорог — под особый контроль

Гарантия на верхний слой покрытия после ремонта составляет, в среднем, 5 лет.

«Подрядчики должны понимать: либо все дефекты будут устранены к обозначенному сроку, либо через суд будем взыскивать средства и включать их в «черный список». За свою работу надо нести ответственность и честно смотреть людям в глаза», — подчеркнул глава региона.

Александр Дрозденко также обратил внимание на необходимость усиления темпов текущего ремонта деформаций асфальта, очистки покрытия от песка и сброса снежных валов. «Дорожный комитет и «Ленавтодор» сейчас должны взять эту работу на особый контроль и работать в круглосуточном режиме», — пояснил губернатор.

Напомним, в Ленинградской области работает круглосуточная дорожная горячая линия — 8(812)251-42-84.