Ленинградская область ― чемпион по развитию детского спорта

Об этом глава федерального ведомства сказал на совещании по вопросу выполнения перечня поручений Президента России от 7 октября 2021 года № Пр-1919 по итогам заседания Совета при Президенте России по развитию физической культуры и спорта «О развитии детско-юношеского спорта» и реализации Концепции развития детско-юношеского спорта в России до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства России от 28 декабря 2021 года № 3894-р.

Над программой работали специалисты комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области и комитета по образованию Ленинградской области.

Программа развития детско-юношеского спорта в Ленинградской области на период до 2030 года разработана с целью вовлечения в систематические занятия спортом не менее 90 % детей. Реализация программы позволит создать в Ленинградской области единое физкультурно-спортивное образовательного пространство, объединяющее всех детей, занимающихся спортом на базе различных организаций, независимо от их ведомственной подчиненности и организационно-правовой формы.

На сегодняшний день дети в возрасте от 3 до 17 лет включительно занимаются в спортивных секциях на базе 72 учреждений и организаций, а также в 273 физкультурно-спортивных клубах, в том числе 75 детских и подростковых и 84 фитнес-клубах. С 2014 года в регионе проводятся соревнования Лиги школьного спорта Ленинградской области среди школьных спортивных клубов.