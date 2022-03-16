Booking.com прекратил работу в России: каковы альтернативы?

Пользователи, которые имели забронированные отели, не получили никаких сообщений о ситуации и, соответственно, без дополнительных усилий не могут знать, что будет с их бронью.

Игорь Бухаров, Президент Федерации Рестораторов и Отельеров России, декан факультета Гостеприимства РАНХиГС: «Заказать отель в России сейчас нельзя (как из России, так и из-за границы), но можно забронировать с территории России отель за границей. Букинг недобросовестно поступил с клиентами, перестал оказывать поддержку по уже существующим броням и не оповестил дополнительно клиентов. Поэтому в данном случае остается брать дело в свои руки, звонить в отель и самостоятельно подтверждать бронь. Если что-то срывается, можно воспользоваться одним из альтернативных агрегаторов или самостоятельно искать жилье по сайтам отелей напрямую».

На практике

Как пишут в интернете клиенты Букинга, ситуация может развиваться по разным сценариям. Самый позитивный – отель подтверждает бронь (она может быть уже оплаченной или еще не оплаченной, но зачастую деньги быстро переводятся прямо на счет отеля), все договоренности остаются в силе, достаточно устно подтвердить свою готовность приехать. Менее приятная история – накладки и путаница, связанные с тем, что зарегистрированные брони были фактически брошены без поддержки и с ними невозможно работать. Отель может попросить отменить бронь или самостоятельно аннулировать ее, что становится проблемой, если деньги уже были заплачены (если они не поступили на счет отеля, туристу придется платить дважды). Представители отелей при этом отмечают, что Букинг не заплатил им за февраль, а оплаты за март, видимо, и вообще ожидать не следует.

Всем клиентам Букинга, имеющим бронь на будущие даты, необходимо связаться с отелем и уточнить актуальность всех договоренностей. В противном случае можно столкнуться с неприятной ситуацией, а на поддержку Букинга теперь не приходится рассчитывать.

Агрегатор молчит и не публикует официальных заявлений, однако есть информация, что отмена броней произошла некорректно. Всем клиентам, забронировавшим проживание, стоит самостоятельно связаться с отелями и подтвердить бронь. Если договориться не удается или условия размещения в итоге не устраивают, можно воспользоваться одним из альтернативных сервисов. Как показывает практика, есть немало агрегаторов, часть из которых заточена на работу по России и странам СНГ, есть крупные площадки и более камерные, поэтому можно сравнить различные варианты и выбрать тот, который будет наиболее привлекательным по функционалу, поддержке и предложениям.





Какие есть альтернативы?

Суточно.ру

Как заявлено на сайте, содержит 100 000 вариантов для поездок по России и Зарубежью. На главной странице мы сразу видим строку поиска, в которой можно указать регион, желаемые даты и количество гостей. На сайте собраны «идеи для поездок», рассортированные по регионам и городам, можно посмотреть самые популярные направления и почитать отзывы пользователей. Суточно.ру заявляет, что дает гарантии заселения и оказывает информационную поддержку клиентам.

101hotels

Агрегатор, предлагающий варианты проживания в России и за рубежом. Поиск содержит стандартные разделы – название места, желаемые даты, количество гостей. В полученной выдаче можно сделать сортировку по тегам, например: «недорого», «в центре», «с завтраком», «рядом с метро», «мини-гостиница», и так далее. Есть и другие настройки, более расширенные, чем на многих других аналогичных сервисах. Для каждого предложения можно почитать отзывы клиентов. На сайте также содержатся подборки отелей по категориям, информация о самых крупных городах. Цены на сайте не отличаются от цен самих отелей, а зачастую могут быть даже ниже за счет различных бонусов и скидок.

Броневик

Бронирование гостиниц в России и СНГ. Стандартный поиск включает поля город, даты, количество гостей. На сайте есть Черный список отелей - возможность узнать, какие отели не соблюдают договоренности и нарушают права гостей. На сайте можно получить поддержку по получению визы в Россию.

Ostrovok.ru

Сервис предлагает отели по всему миру и оказывает круглосуточную поддержку – как в выборе, так и далее, при возникновении каких-либо проблем во время проживания или при заселении. Также на сайте публикуются отзывы гостей, которые помогают сделать выбор.

Яндекс.Путешествия

Привычный для многих интерфейс и широкий функционал – можно не только забронировать отель, но и подобрать билеты на предпочитаемый вид транспорта. Что касается билетов, предлагаются цены от разных поставщиков, а также предложения на соседние даты, которые могут быть более привлекательны финансово. Используя этот сервис, можно спланировать все путешествие без привлечения иных ресурсов. Есть поддержка пользователей для решения технических вопросов. Поиск и бронирование можно осуществлять, будучи авторизованных как пользователь Яндекса.

Меготел

Бесплатное бронирование гостиниц и отелей в России и зарубежных странах. Стандартный поиск с возможностью в дальнейшем применить быстрые фильтры и настроить выдачу по звездности, услугам, расположению, типа отеля и другим параметрам. На странице отеля можно задавать вопросы владельцам и посмотреть рейтинг, общий и по конкретным показателям.

Едем-в-гости.ру

Сервис онлайн-бронирования гостиниц, жилья, квартир и домов. После введения стандартных параметров для поиска пользователь видит сначала популярные объекты, потом описание города, затем карту и только в самом конце полную выдачу предложений. В карточке отеля есть подробности об условиях размещения, отзывы, типы номеров. Сайт не берет комиссию и предлагает возможность общаться с отелем напрямую, что удобно для многих пользователей.

Академсервис

Аскетичный сервис, предлагающий, по сути, только предложения отелей. Впрочем, для многих это окажется скорее плюсом. Воспользоваться сайтом может только зарегистрированный пользователь, но понятно это становится только после того, как параметры для поиска уже введены.

Svoy Hotel

Сервис работает с отелями и гостиницами в России. Достаточно скромный стартовый поиск ведет к подходящим предложениям, которые можно рассортировать по более конкретным параметрам – стоимость, питание, удобства, расположение, и так далее. Что примечательно, нельзя забронировать отель прямо на сайте, так что это скорее каталог отелей с удобным поиском.

Туту

Популярный сервис поиска билетов предлагает также забронировать отель. На одном портале можно спланировать все путешествие. На сайте можно найти подборку тематических предложений – например, путешествие на выходные по России. Полученные результаты можно отсортировать по разным критериям, например, по цене. В карточке отеля – информация об условиях проживания, расположение здания на карте, отзывы, к сожалению, не публикуются. Забронировать отель можно прямо на сайте, никуда не переходя.

Авито

На Авито есть возможность просматривать предложения об аренде квартиры или комнаты посуточно. В предложениях встречаются как апартаменты, так и официальные отели, обычно класс жилья указывается в комментариях к объявлению. Забронировать приглянувшийся вариант прямо на сайте нельзя, необходимо связаться с «продавцом». Поэтому объявления Авито – это, по сути, каталог предложений. При поиске можно задать город, район и категорию, в полученных результатах – настроить выдачу по другим критериям (срок аренды, количество комнат, время «аренды», и так далее).