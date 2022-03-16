Будут ли проходить платежи по картам виза и мастеркард?

О картах Visa и MasterCard

По картам Visa и MasterCard на территории России можно будет без ограничений платить за товары и услуги, пополнять карты и снимать наличные в банкоматах, делать переводы с карты на карту. Такие операции обрабатываются внутри страны, и санкции на них не влияют.

В то же время следует знать, что оплата покупок в иностранных Интернет-магазинах будет доступна только на тех сайтах, которые принимают карту «Мир».

О картах «Мир»

Чаще всего у держателей карт Visa и MasterCard возникает вопрос нужно ли срочно менять их на карты Мир.

Необходимости закрывать карты Visa и MasterCard до истечения срока их действия нет. Многие банки уже заявили, что продлят сроки действия этих карт и после их окончания перевыпустят для своих клиентов карты «Мир».

Важно, что по картам «Мир» доступны все те же операции, что были доступны по картам международных платежных систем, а для оплаты с помощью смартфона с операционной системой Android владельцы карт «Мир» могут подключить сервис MirPay. Сегодня к нему можно подключить карты «Мир» уже более 80 российских банков.

Карты Мир принимаются в Турции, Вьетнаме, Армении, Беларуси, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Узбекистане, Южной Осетии и Абхазии.

О новых мошеннических схемах

Из-за участившихся случаев мошенничества банки стали бдительнее, поэтому стараются перепроверять операции. В случае сомнения они отправляют клиенту СМС или push-уведомления о приостановке операции. Это не такое большое неудобство по сравнению с риском потерять деньги.

Помните о безопасности: не верьте провокационным и паническим сообщениям в соцсетях; не переходите по ссылкам в письмах, полученных якобы из банка по электронной почте; не разговаривайте с людьми, которые звонят внезапно, а не после СМС или push-уведомления банка о приостановке операции.

Мошенники могут представляться сотрудниками вашего банка, Центрального банка, прокуратуры или других органов власти. Они пытаются запугать и получить ваши данные либо заставить перевести средства на другой счет.

Помните, что Центральный банк не проводит обзвонов и рассылок. Если вам позвонили и представились сотрудником Центрального банка – это мошенники.

Не спешите срочно переводить деньги на предлагаемые мошенниками якобы «защищенные» счета из-за угрозы отключения SWIFT. SWIFT не имеет отношения к внутрироссийским операциям по картам граждан, это просто финансовый мессенджер, которым пользуются банки по всему миру. Его отключение никак не влияет на операции внутри страны, в том числе переводы и платежи физических лиц.

Будьте бдительны и не совершайте поспешных действий, особенно когда речь заходит о ваших деньгах, картах или счетах.

Отделение Банка России по Ленинградской области

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