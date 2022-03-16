Неизвестные факты из жизни Петра I раскрывает Президентская библиотека

Хлеб и редька роскошных блюд слаще

«Когда Пётр во время своего заграничного путешествия прибыл в столицу Франции Париж, для него были приготовлены покои умершей королевы, и в столовой был накрыт стол на 60 человек, – сообщал историк Иосиф Сенигов в книге «Царь – работник и учитель» (1915) – Петру не понравилось всё этого богатство и великолепие; он спросил хлеба и редьки, покушал, попробовал вина, выпил пива и пошёл вон, приказав вести себя в другое место; где попроще. Приехали в дом одного знатного человека; навстречу вышел слуга со свечкой. Петр взял свечу, осмотрел спальню и снова остался недоволен парадною постелью: велел поставить в небольшую комнату свою походную кровать и лёг там спать».

Как царь себе на башмаки заработал

«Пётр I, строитель всякаго добра в России», как назвал первого российского императора мемуарист Якоб фон Штелин в своей книге «Подлинные анекдоты о Петре Великом» (1793), посещал все заводы, в том числе побывал он и на железном заводе Миллера. В ту поездку император «кроме своих Государственных дел, определил себе время не только чтобы всё тщательно рассмотреть и всему научиться, но и самому при варке и ковке железа поработать, чтобы научиться ковать полосы». И в результате – «сковал своеручно 18 пуд железа, и заклеймил каждую полосу клеймом своим: причём бывшие с ним придворные юнкера и бояры должны были носить уголья, класть оные в горн, дуть мехами и другия отправлять с Его Величеством работы». После чего Пётр спросил хозяина завода Вернера Миллера, «сколько получает мастер за выковку пуда полосного железа? Алтын, ответствовал Миллер. Ну хорошо, продолжал Царь, так и я заслужил 18 алтын, и право имею их у тебя требовать. Миллер пошёл к денежному ларцу и принес 18 червонцев со словами – такому работнику, как Ваше Величество, не можно за пуд заплатить меньше» На что царь ответил: «Возьми свои червонцы; Я не лучше работал других мастеровых, заплати Мне то, что ты обыкновенно платишь другим мастерам, на то куплю Я новые башмаки, которые опять протоптались; взял 18 алтын, поехал в ряды и купил на них в самом деле новые башмаки, которые Он имея на ногах часто показывал в собраниях, и притом обыкновенно говаривал: Я их сам мозолью выработал».