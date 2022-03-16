Область продолжает выдавать гранты фермерам

«Деньги в бюджете на поддержку фермерства есть. В ближайшие дни объявляем о новом конкурсном отборе. Мы ждём людей за грантами и готовы увеличивать финансирование фермерам», — сказал заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

На конкурсный отбор гранта «Ленинградский фермер» в 2022 году поступило 9 заявок. Общий объем финансирования - 50 млн руб. (102,2% к 2021 году). На грант семейным фермам подано 6 заявок, лимит средств — 60,3 млн руб. (104,3% к уровню 2021 года).

Сегодня конкурсная комиссия рассмотрела проекты по выращиванию коров молочных и мясных пород, коз, рыбы, плодовых деревьев, ягод. Результаты отбора должны быть объявлены через неделю.

Фермеры отмечают, что готовы продолжать работу и считают, что современные условия будут способствовать развитию отечественного производства.