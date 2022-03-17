Бургер с картошечкой «по-русски»
По всей России 14 марта закрылись рестораны быстрого питания «Макдональдс». Сожаления по этому поводу звучали, чаще всего, в молодёжной среде. Вкусный и полезный бургер легко можно приготовить дома.
Для этого понадобится совершенно обычные ингредиенты.
Для котлеты:
- мясной фарш (говядина + свинина) – 600 г
- луковица – 1 шт.
- ломтик черного хлеба (лучше ржаного)
- молоко – 50 мл
- соль и специи по вкусу (например, хмели-сумели, черный перец)
Для начинки:
- листья салата
- помидор
- любимый сыр
- красный лук
- булочки для бургеров
Для соуса (на 2 бургера):
- сметана –1 ст. л.
- майонез – 1 ч. л.
- горчица – 1 ч. л.
- кетчуп томатный – 1 ч. л.
- маринованный огурец – 1 шт.
- укроп
Способ приготовления:
1. Смешать фарш и выдавить в него репчатый лук через пресс для чеснока или мясорубку. Таким образом лук максимально отдаст свой сок и равномерно распределится в массе.
2. Ломтик хлеба замочить в молоке и немного погреть в микроволновке. В теплом молоке хлеб быстрее размякнет и хорошо разомнется.
3. Смешать фарш с хлебом, добавить специи и соль по вкусу.
4. Слепить равномерные круглые котлетки можно, используя крышку от стеклянной банки. Для удобства нужно обмотать ее пищевой пленкой и внутрь утрамбовать фарш. Либо раскатать фарш и использовать крышку, как форму для вырезки.
5. Обжарить котлеты на среднем огне до готовности. Примерно по 5-7 минут с каждой стороны.
6. Булочки для бургеров подсушить с внутренней стороны на сухой сковороде.
7. Все ингредиенты соуса смешать, а маринованный огурчик и укроп мелко нашинковать и также добавить в соус. Хорошенько перемешать.
8. А теперь собираем бургер: на булочку мажем соус, кладем колечки красного лука, сверху котлетка, сыр, помидор и листик салата. Верхнюю булочку также смазываем соусом.
Вот и готов вкуснейший сытный бургер! И на приготовление уйдет около получаса.
А где бургеры, там всегда в паре картошка фри.
Предлагаем вашему вниманию проверенный рецепт жареной картошечки, которая ничуть не уступает картошке фри. А вышеописанный соус станет прекрасным дополнением. Приготовьте по этому рецепту хоть раз – захочется повторять его вновь. Дети особенно оценят.
Вам потребуется: картофель, соль, специи и масло для жарки - ничего необычного. Здесь главное – соблюдать несколько простых правил:
- лучше использовать «красный» картофель;
- нарезать на равномерные ломтики-брусочки;
- отмочить нарезанный картофель в воде в течение 15 минут;
- выложить на бумажное или обычное полотенце и хорошенько обсушить. Такой картофель можно даже заморозить и потом порционно жарить;
- на хорошо разогретой сковороде обжарить с достаточным количеством растительного или оливкового масла. В процессе добавить для вкуса кусочек сливочного масла;
- аккуратно перемешивать картофель каждые 4 минуты;
- жарить без крышки в течение 25-30 минут;
- посолить и поперчить за 3-5 минут до готовности.
При готовке можно экспериментировать с ингредиентами соуса, фарша или специями, дать волю вкусу и фантазии. Так вы сможете угодить любому привереде и малоежке. Для ускорения процесса можно купить котлетки-полуфабрикаты – их сейчас предлагают многие производители мясопродуктов, и они представлены в сетевых магазинах.
Пробуйте, ведь нет ничего вкуснее и полезнее домашних блюд, сделанных с любовью.
Подготовила Виктория Ляпочкина