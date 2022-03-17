Бургер с картошечкой «по-русски»

Для этого понадобится совершенно обычные ингредиенты.

Для котлеты:

- мясной фарш (говядина + свинина) – 600 г

- луковица – 1 шт.

- ломтик черного хлеба (лучше ржаного)

- молоко – 50 мл

- соль и специи по вкусу (например, хмели-сумели, черный перец)

Для начинки:

- листья салата

- помидор

- любимый сыр

- красный лук

- булочки для бургеров

Для соуса (на 2 бургера):

- сметана –1 ст. л.

- майонез – 1 ч. л.

- горчица – 1 ч. л.

- кетчуп томатный – 1 ч. л.

- маринованный огурец – 1 шт.

- укроп

Способ приготовления:

1. Смешать фарш и выдавить в него репчатый лук через пресс для чеснока или мясорубку. Таким образом лук максимально отдаст свой сок и равномерно распределится в массе.

2. Ломтик хлеба замочить в молоке и немного погреть в микроволновке. В теплом молоке хлеб быстрее размякнет и хорошо разомнется.

3. Смешать фарш с хлебом, добавить специи и соль по вкусу.

4. Слепить равномерные круглые котлетки можно, используя крышку от стеклянной банки. Для удобства нужно обмотать ее пищевой пленкой и внутрь утрамбовать фарш. Либо раскатать фарш и использовать крышку, как форму для вырезки.

5. Обжарить котлеты на среднем огне до готовности. Примерно по 5-7 минут с каждой стороны.

6. Булочки для бургеров подсушить с внутренней стороны на сухой сковороде.

7. Все ингредиенты соуса смешать, а маринованный огурчик и укроп мелко нашинковать и также добавить в соус. Хорошенько перемешать.

8. А теперь собираем бургер: на булочку мажем соус, кладем колечки красного лука, сверху котлетка, сыр, помидор и листик салата. Верхнюю булочку также смазываем соусом.

Вот и готов вкуснейший сытный бургер! И на приготовление уйдет около получаса.

А где бургеры, там всегда в паре картошка фри.

Предлагаем вашему вниманию проверенный рецепт жареной картошечки, которая ничуть не уступает картошке фри. А вышеописанный соус станет прекрасным дополнением. Приготовьте по этому рецепту хоть раз – захочется повторять его вновь. Дети особенно оценят.

Вам потребуется: картофель, соль, специи и масло для жарки - ничего необычного. Здесь главное – соблюдать несколько простых правил:

- лучше использовать «красный» картофель;

- нарезать на равномерные ломтики-брусочки;

- отмочить нарезанный картофель в воде в течение 15 минут;

- выложить на бумажное или обычное полотенце и хорошенько обсушить. Такой картофель можно даже заморозить и потом порционно жарить;

- на хорошо разогретой сковороде обжарить с достаточным количеством растительного или оливкового масла. В процессе добавить для вкуса кусочек сливочного масла;

- аккуратно перемешивать картофель каждые 4 минуты;

- жарить без крышки в течение 25-30 минут;

- посолить и поперчить за 3-5 минут до готовности.

При готовке можно экспериментировать с ингредиентами соуса, фарша или специями, дать волю вкусу и фантазии. Так вы сможете угодить любому привереде и малоежке. Для ускорения процесса можно купить котлетки-полуфабрикаты – их сейчас предлагают многие производители мясопродуктов, и они представлены в сетевых магазинах.

Пробуйте, ведь нет ничего вкуснее и полезнее домашних блюд, сделанных с любовью.

Подготовила Виктория Ляпочкина