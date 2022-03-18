Серебро по спортивной гимнастике
С 8 по 12 марта прошло Первенство Северо-Западного федерального округа по спортивной гимнастике. Сборная Ленинградской области, в составе которой выступали и гатчинские спортсменки, завоевала 2 место!
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Воспитанницы ДЮСШ № 1 города Гатчины показали хороший результат. Злата Осокина стала чемпионкой в опорном прыжке и вольных упражнениях, а также заняла 2 место в упражнениях на брусьях и на бревне, Алена Ветрова завоевала серебро в опорном прыжке.
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