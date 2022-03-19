«ГатчинаЖилСтройСервис»: служба для создания комфортной жизни

Сегодня под управлением «ГатчинаЖилСтройСервис» находится 17 многоквартирных домов в Гатчине площадью более 87 тысяч кв. м. Жилой фонд разного возраста - от 1957-го до 2010 года постройки и насчитывает 1410 квартир, в которых проживают почти четыре тысячи человек.

Главная ценность предприятия – это, конечно, его сотрудники. Штат «ГатчинаЖилСтройСервис» включает управленческий и технический персонал, специалистов по электроснабжению, водоотведению, системам отопления, лифтовому хозяйству, услугам паспортной службы, общестроительным работам, работников по санитарному обслуживанию многоквартирных домов.

Руководитель организации особо отмечает главного инженера Михаила Алексеевича Макарова, главного бухгалтера Ларису Владиславовну Баклан, техника Елену Ивановну Петрову. Многие сотрудники работают уже много лет, а это говорит о том, что здесь создана хорошая, деловая обстановка. С первых дней в управляющей организации работает уборщик внутридомовых мест общего пользования и территории Галина Ивановна Натекина. На вверенном ей участке – чистота и порядок. Более 10 лет добросовестно трудится слесарь-сантехник Роман Анатольевич Ена. Про таких говорят: мастер - золотые руки.

- Мы ответственно выполняем свои обязательства перед собственниками жилья по содержанию и ремонту зданий. Внимательно относимся к индивидуальным запросам и нуждам каждого человека, - рассказывает генеральный директор АО «ГатчинаЖилСтройСервис» Сергей Иванович Ягодкин. - Жители знают, что в управляющую организацию можно обратиться с любой проблемой, и они не останутся без помощи и поддержки. Между управляющей организацией и активами жилых домов налажена тесная связь, что помогает в нашей деятельности.

Как и у всех, 2021 год был непростой. Эпидемиологическая обстановка потребовала от управляющей организации дополнительных трудовых и финансовых затрат. Необходимо было выполнять требования Роспотребнадзора, связанные с борьбой с КОВИД-19. Одновременно пандемия обострила проблему с платежной дисциплиной владельцев помещений. Долги собственников увеличились на 21%.

Несмотря на это, «ГатчинаЖилСтройСервис» постоянно ведутся плановые и обязательные работы по ремонту инженерных сетей, кровель, мест общего пользования, балконов, отмосток и прочих конструктивных элементов многоквартирных домов. В 2021 году в домах отремонтировано семь подъездов, 402 кв. м кровли, 459 погонных метров межпанельных швов, заменены 179 погонных метров инженерных сетей горячего, холодного водоснабжения, центрального отопления и канализации, произведена замена 224 единиц запорной арматуры разного диаметра. В двух девятиэтажных домах (по ул. Константинова, д.3 и д.5) установлены станции повышения давления холодной воды. Также было отремонтировано пять крылец (ул. Филиппова, д.4 и пр. 25 Октября, д.50). Приведены в порядок подвальное помещение, инженерные сети и тепловой узел в многоквартирном доме по ул. Крупской, д.8. Смонтирована антиобледенительная система водоотведения на кровле ул. Филиппова, д. 4.

Помимо того, уже не первый год АО «ГатчинаЖилСтройСервис» оказывает помощь в организации и выполнении ремонтных работ помещений, кровли, инженерных сетей здания детского сада №26.

Собственники жилья по достоинству и с благодарностью оценивают работу коллектива, но, к сожалению, на повестке дня то и дело возникают вопросы, которые практически не зависят от деятельности управляющей организации. Один из них – капитальный ремонт домов.

- В 2021 году мы столкнулись с очень большой проблемой. И проблема эта – капитальный ремонт многоквартирного дома № 8 по ул. Гагарина (1957 года постройки). При выполнении работ по капитальному ремонту электросетей в доме сменилось три подрядчика. Сроки были затянуты более чем в два раза. Но настоящая беда пришла в день, когда начались работы по капитальному ремонту крыши. Срок начала производства работ был запланирован на 1 июня, а окончание - на 15 сентября 2021 года. Это очень обрадовало и нас, и собственников жилья. Закончить такую сложную работу со сменой всех деревянных мауэрлатов, всей стропильной системы, фальцевого металлического покрытия кровли, замены утеплителя на чердаке за летний период до начала дождей – это было просто идеально. И что в результате? Всю осень и зиму дом простоял без крыши! Покрытие металлом стропильной системы было закончено только 17 февраля 2022 года. Многим квартирам верхнего этажа и общественным пространствам был нанесен ущерб. В самые напряженные моменты работы с Фондом капитального ремонта Ленобласти, неоднократно приходилось обращаться за поддержкой к администрации Гатчинского района, которая держала под контролем ход работ, и наша управляющая организация всегда получала поддержку, - говорит Сергей Ягодкин.

Очень многое в работе управляющей организации зависит от взаимодействия с органами власти, смежниками, коллегами по коммунальной сфере. Особую благодарность за помощь и содействие в решении проблем, возникающих в процессе работы «ГатчинаЖилСтройСервис», Сергей Иванович Ягодкин выразил депутату Законодательного собрания Ленинградской области Александру Владимировичу Русских, председателю комитета ЖКХ Гатчинского района Александру Алексеевичу Супренку, директору МУП «Тепловые сети» Алексею Александровичу Тахтаю, директору МУП «Водоканал» Станиславу Петровичу Солопу.

Часть многоквартирных домов, находящихся в управлении «ГатчинаЖилСтройСервис», расположена фактически целым кварталом с границами - ул. Константинова, ул. Крупской, ул. 7 Армии и ул. Подрядчикова. Это здания постройки 1970-х – начала 1980-х годов, большинство из серого силикатного кирпича, поэтому имеют довольно унылый вид по сравнению с современной застройкой. Планомерная работа по благоустройству дворов старых многоквартирных домов и формирование новых современных общественных пространств приносит в жизнь горожан красоту и комфорт.

- Благодаря реализации проектов по благоустройству Гатчины, микрорайон Хохлово поле стал преображаться. В 2021 году был завершен второй этап проекта «Бульвар Науки», - говорит Сергей Иванович Ягодкин. - Новость о том, что, благодаря гатчинской администрации, земельный участок между домом № 16 по ул. Подрядчикова и спорткомплексом «Волна» перейдет в ведение города, там будет построена школа, а прилегающие территория и дворы будут благоустроены, вызвала подъем настроения жителей. Они высоко оценивают работу руководства города и рассчитывают, что статус столицы Ленинградской области, по праву заслуженный Гатчиной, будет способствовать ее дальнейшему развитию и процветанию.

Татьяна Можаева

На фото: слесарь-сантехник Роман Анатольевич Ена, уборщик внутридомовых мест общего пользования и территории Галина Ивановна Натекина