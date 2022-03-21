На вопросы ленинградцев ответит чат-бот

На информационном ресурсе «Объясняем.рф», который запустило Правительство России, появился чат-бот «Объясняем.рф». Он работает в мессенджерах Telegram, Viber и социальной сети «ВКонтакте». Проект воплотили АНО «Национальные приоритеты» и АНО «Диалог». Им уже пользуются миллионы россиян, в том числе — жители Ленинградской области. Через помощника любой пользователь может быстро получить актуальную информацию о лекарствах, пособиях и новых мерах поддержки в России, узнать о ситуации с денежными операциями и других темах. Также в один клик можно получить доступ к официальным комментариям Правительства РФ, ведомств, министерств, экспертов, полезным контактам и ссылкам.

В чат-боте есть функция выбора тематической рубрики и поиска ответа на определенный вопрос. Благодаря этому можно отсортировать публикации по категориям и выбрать то, что актуально в определенный момент времени.

«Люди ежедневно присылают множество вопросов на ресурсы «Объясняем.рф». Они спрашивают о самых разных темах. Мы собираем наиболее популярные вопросы, группируем их по темам и вместе с министерствами и ведомствами готовим общие ответы, которые публикуются на ресурсах «Объясняем.рф», ― пояснил заместитель генерального директора АНО «Национальные приоритеты» Михаил Шумаков.

Вот ссылки на чат-бот «Помощник Объясняем.рф»:

Telegram: http://url-shortener.yc.fstrk.io/E9CNoAZf

Viber: http://url-shortener.yc.fstrk.io/R5Q2hN6w

ВКонтакте: https://vk.com/app7156066-210913552

Если вопрос будет актуален для нескольких людей, ответ на него подготовят и не только пришлют лично, но и разместят на Объясняем.рф.

Отметим, ответы на региональные вопросы дают на ленинградских ресурсах Объясняем.рф:

ВКонтакте - https://vk.com/obyasnyaemrf_lenobl

Одноклассники - https://ok.ru/group/68834852339757

Телеграм - https://t.me/orflenobl