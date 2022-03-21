Наш пострел везде поспел: лучшие отечественные презервативы

По данным исследовательской группы DSM Group, с 28 февраля по 6 марта аптечные продажи презервативов выросли на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Если же считать в денежном выражении, то, с учетом роста цен, в этом году россияне потратили на данную категорию товаров на 32% больше, чем год назад.

Еще больше выросли продажи на маркетплейсах. В Wildberries заявили, что с 1 по 14 марта продажи «изделий № 2» выросли на 170% (по сравнению с первой половиной марта 2021 года). Пресс-служба Ozon сообщила, что за первую половину марта штучные продажи презервативов на площадке выросли на 33% по сравнению со второй половиной февраля 2022». Представители интернет-магазина также отмечают, что «растет среднее количество изделий в заказе – популярность набирают упаковки по 12, 18 и 30 штук».

Лучшие отечественные презервативы

На первом месте рейтинга презервативы Hasico, произведенные ООО «Кит» по заказу ООО «Хасико-Фарм» в России. Изделия прочные, недеформированные, без повреждений. В их составе не выявлено превышения по содержанию формальдегида, тяжелых металлов и других опасных веществ. Презервативы не раздражают кожу и слизистые, не вызывают аллергических реакций, а также не изменяют кислотно-щелочной баланс слизистых оболочек.

На четвертом месте рейтинга еще один локальный бренд – Torex. Эти презервативы тоже произведены ООО «Кит» в России, но на этот раз по заказу ООО «Бергус». Они также достаточно прочные, не имеют изъянов. В составе нет опасных веществ. Презервативы не оказывают раздражающего воздействия на кожные покровы и внутренние органы, не вызывают аллергических реакций, но могут несколько нарушить кислотно-щелочной баланс половых органов.

Кроме перечисленных марок, в первой четверке два импортных бренда: на втором месте таиландский Okamoto, на третьем – индийский in Time.

Какие презервативы покупать не стоит

Изделия еще одной российской торговой марки – «Гладиатор» – не рекомендованы к покупке. Так же как и презервативы ТМ «Гороскоп любви» (Китай), «Страсть» (Китай), «Гусарские» (Таиланд), Contex Classic (Таиланд).

Так, превышено содержание цинка в презервативах «Гладиатор», «Гороскоп любви» и «Страсть». Изопропанол, превышающий допустимые значения, выявлен в презервативах Contex и «Гусарские». Это значит, что перечисленные выше изделия, скорее всего, вызовут раздражение и нарушат рН.

Презервативы Contex на момент испытаний не прошли тест по показателю относительного удлинения при разрыве до теплового старения – проще говоря, они могут порваться в конце срока годности, что особенно критично, если изделия покупаются про запас. А еще они были по размеру меньше, чем заявлено.





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