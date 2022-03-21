Производство лекарств не останавливается

Одна из крупнейших фармацевтических компаний Ленинградской области НАО «Северная звезда», работающая на двух площадках в регионе, заявила, что продолжает работу в обычном режиме, не сокращая объемов производства. «Угрозы прекращения производства лекарственных препаратов на данный момент нет», ― подчеркнули в фармацевтической компании.

Компания производит 68 наименований препаратов, относящихся к различным фармакотерапевтическим группам. Лекарственные препараты НАО «Северная звезда» помогают бороться с сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, заболеваниями центральной нервной системы, вирусными заболеваниями.

Как ранее заявили в Росздравнадзоре, в ряде регионов из-за ажиотажного покупательского спроса наблюдался дефицит препарата L-тироксин. «Люди, страдающие заболеваниями щитовидной железы, закупились впрок в ожидании решения западных фармкомпаний, которые в итоге не отказались от поставок лекарств. В первую неделю марта в России было продано в 10 раз больше L-тироксина, во вторую неделю марта — в 5 раз больше, чем обычно», ― объяснила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.

Она заверила, что в ближайшее время препарат поступит в аптеки в полном объеме.

Кроме того, поставки гормональных препаратов и лекарств для диабетиков в России идут в прежнем режиме: ни один из иностранных производителей не ушел с российского рынка или не остановил локальное производство.