Топ-10 российских кормов для животных

1. Blitz, премиум класс, линейки Classic и Sensitive

Плюсы:

- мясо - основной источник белка,

- большой выбор вкусов и линеек,

- полнорационный корм,

- понятно расписан состав,

- достаточная витаминно-минеральная добавка,

- приемлемая цена и доступность.

Минусы:

- не уточняются все используемые антиоксиданты

2. Petdiets, супер-премиум класс

Плюсы:

- мясные и рыбные ингредиенты – основной источник белка,

- нет в составе кукурузы и пшеницы,

- полнорационный корм,

- понятно расписан состав,

- достаточная витаминно-минеральная добавка,

- натуральные антиоксиданты,

- приемлемая цена.

Минусы:

- не распространен, сложно найти.

3. Acari Ciar, премиум класс

Плюсы:

- мясные ингредиенты - основной источник белка,

- есть корма с одним видом белка (хорошо для аллергиков),

- большой выбор вкусов и линеек,

- полнорационный корм,

- понятно расписан состав,

- достаточная витаминно-минеральная добавка.

Минусы:

- общие формулировки некоторых ингредиентов,

- не распространен.

4. Sirius, супер-премиум класс

Плюсы:

- мясные ингредиенты – основной источник белка,

- нет в составе кукурузы и пшеницы,

- полнорационный корм,

- понятно расписан состав,

- достаточная витаминно-минеральная добавка.

Минусы:

- не указаны используемые консерванты/антиоксиданты.

5. Живая сила, холистик/премиум класс

Плюсы:

- мясные и рыбные ингредиенты – основной источник белка,

- большой выбор вкусов и линеек,

- полнорационный корм,

- понятно расписан состав,

- хорошая витаминно-минеральная добавка и других полезных веществ,

- приемлемая цена.

Минусы:

- не распространен.

6. Зооменю, супер-премиум класс

Плюсы:

- мясные ингредиенты – основной источник белка,

- большой выбор вкусов и линеек,

- нет в составе кукурузы и пшеницы,

- полнорационный корм,

- понятно расписан состав,

- есть сухие корма и консервы,

- низкая цена.

Минусы:

- не указаны используемые антиоксиданты,

- не указано содержание витаминно-минеральных добавок.

7. Best Dinner, супер-премиум класс

Плюсы:

- мясные ингредиенты – основной источник белка,

- нет в составе кукурузы, пшеницы и глютена,

- большой выбор вкусов и линеек,

- натуральные антиоксиданты и консерванты,

- полнорационный корм,

- понятно расписан состав,

- достаточная витаминно-минеральная добавка,

- есть сухие корма и консервы.

Минусы:

- не обнаружены.

8. Lapico, супер-премиум класс

Плюсы:

- мясные и рыбные ингредиенты – основной источник белка,

- большой выбор вкусов и линеек,

- полнорационный корм,

- понятно расписан состав,

- нет в составе кукурузы, пшеницы и глютена,

- достаточная витаминно-минеральная добавка,

- натуральные антиоксиданты.

Минусы:

- не распространен.

9. Florida, премиум класс

Плюсы:

- мясные ингредиенты – основной источник белка,

- полнорационный корм,

- понятно расписан состав,

- достаточная витаминно-минеральная добавка,

- низкая цена.

Минусы:

- не указаны используемые антиоксиданты.

10. Delicana, премиум класс

Плюсы:

- большой выбор вкусов и линеек,

- полнорационный корм,

- понятно расписан состав,

- есть сухие корма и консервы.

Минусы:

- не указано содержание витаминно-минеральных добавок.

Что касается зарубежных марок, то цены, к сожалению, будут расти, как и на весь импортный товар. Да и что будет с поставками – пока большой вопрос.

Поэтому присмотритесь, на отечественном рынке достаточно разнообразный выбор питания для животных. Рекомендации по составу и качеству не дают гарантии, что определенная марка подойдет вашему питомцу. В любом случае корм подбирается индивидуально. Сделать это можно самостоятельно или на консультации врача-ветеринара.

Подготовила

Виктория Ляпочкина