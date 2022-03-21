Топ-10 российских кормов для животных
Сейчас непростое время, когда из-за санкций большое количество импортных производителей уходит с российского рынка. Многие владельцы домашних животных переживают об уходе, дефиците или сильном подорожании привычных зарубежных кормов. Из-за нехватки времени или знаний для правильного расчета сбалансированного питания, не каждый сможет перевести питомцев на натуралку. Поэтому мы предлагаем топ-10 брендов российских кормов для животных, которые дешевле, их проще найти на полках.
1. Blitz, премиум класс, линейки Classic и Sensitive
Плюсы:
- мясо - основной источник белка,
- большой выбор вкусов и линеек,
- полнорационный корм,
- понятно расписан состав,
- достаточная витаминно-минеральная добавка,
- приемлемая цена и доступность.
Минусы:
- не уточняются все используемые антиоксиданты
2. Petdiets, супер-премиум класс
Плюсы:
- мясные и рыбные ингредиенты – основной источник белка,
- нет в составе кукурузы и пшеницы,
- полнорационный корм,
- понятно расписан состав,
- достаточная витаминно-минеральная добавка,
- натуральные антиоксиданты,
- приемлемая цена.
Минусы:
- не распространен, сложно найти.
3. Acari Ciar, премиум класс
Плюсы:
- мясные ингредиенты - основной источник белка,
- есть корма с одним видом белка (хорошо для аллергиков),
- большой выбор вкусов и линеек,
- полнорационный корм,
- понятно расписан состав,
- достаточная витаминно-минеральная добавка.
Минусы:
- общие формулировки некоторых ингредиентов,
- не распространен.
4. Sirius, супер-премиум класс
Плюсы:
- мясные ингредиенты – основной источник белка,
- нет в составе кукурузы и пшеницы,
- полнорационный корм,
- понятно расписан состав,
- достаточная витаминно-минеральная добавка.
Минусы:
- не указаны используемые консерванты/антиоксиданты.
5. Живая сила, холистик/премиум класс
Плюсы:
- мясные и рыбные ингредиенты – основной источник белка,
- большой выбор вкусов и линеек,
- полнорационный корм,
- понятно расписан состав,
- хорошая витаминно-минеральная добавка и других полезных веществ,
- приемлемая цена.
Минусы:
- не распространен.
6. Зооменю, супер-премиум класс
Плюсы:
- мясные ингредиенты – основной источник белка,
- большой выбор вкусов и линеек,
- нет в составе кукурузы и пшеницы,
- полнорационный корм,
- понятно расписан состав,
- есть сухие корма и консервы,
- низкая цена.
Минусы:
- не указаны используемые антиоксиданты,
- не указано содержание витаминно-минеральных добавок.
7. Best Dinner, супер-премиум класс
Плюсы:
- мясные ингредиенты – основной источник белка,
- нет в составе кукурузы, пшеницы и глютена,
- большой выбор вкусов и линеек,
- натуральные антиоксиданты и консерванты,
- полнорационный корм,
- понятно расписан состав,
- достаточная витаминно-минеральная добавка,
- есть сухие корма и консервы.
Минусы:
- не обнаружены.
8. Lapico, супер-премиум класс
Плюсы:
- мясные и рыбные ингредиенты – основной источник белка,
- большой выбор вкусов и линеек,
- полнорационный корм,
- понятно расписан состав,
- нет в составе кукурузы, пшеницы и глютена,
- достаточная витаминно-минеральная добавка,
- натуральные антиоксиданты.
Минусы:
- не распространен.
9. Florida, премиум класс
Плюсы:
- мясные ингредиенты – основной источник белка,
- полнорационный корм,
- понятно расписан состав,
- достаточная витаминно-минеральная добавка,
- низкая цена.
Минусы:
- не указаны используемые антиоксиданты.
10. Delicana, премиум класс
Плюсы:
- большой выбор вкусов и линеек,
- полнорационный корм,
- понятно расписан состав,
- есть сухие корма и консервы.
Минусы:
- не указано содержание витаминно-минеральных добавок.
Что касается зарубежных марок, то цены, к сожалению, будут расти, как и на весь импортный товар. Да и что будет с поставками – пока большой вопрос.
Поэтому присмотритесь, на отечественном рынке достаточно разнообразный выбор питания для животных. Рекомендации по составу и качеству не дают гарантии, что определенная марка подойдет вашему питомцу. В любом случае корм подбирается индивидуально. Сделать это можно самостоятельно или на консультации врача-ветеринара.
Подготовила
Виктория Ляпочкина