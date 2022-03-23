Жители Северо-Запада в 2021 году совершили безналичные платежи через Сбербанк на общую сумму почти 670 млрд рублей

Как и годом ранее, в 2021 году преобладают платежи за коммунальные услуги (225 млрд рублей), сотовую связь и телеком (88 млрд рублей).

Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк:

«СберБанк Онлайн по-прежнему наиболее популярен среди наших клиентов, если говорить о дистанционных каналах оплаты. Об этом говорят и цифры: прирост объёма платежей в онлайн-банке за прошлый год составил почти 440 млрд рублей. Это на 30% больше, чем в 2020 году. Кроме того, мы видим тенденцию к максимальной автоматизации рутинных дел, в том числе финансовых. Люди предпочитают один раз настроить процесс и доверить дальнейшие операции банку. Только в прошлом году через наш сервис «Автоплатёж» прошло более 53 млрд рублей. Услуга позволяет автоматически оплачивать сотовую связь и телеком, услуг ЖКХ, кредитов других банков, штрафов ГИБДД, налогов и других услуг».

Банкоматы и терминалы самообслуживания в прошлом году клиенты банка на Северо-Западе использовали для оплаты почти 28 млн раз. Переводы через них составили по объёму почти 30 млрд рублей.