ЕИРЦ ЛО переводит клиентов на электронную квитанцию

Единый информационно-расчётный центр Ленинградской области предлагает жителям региона заменить бумажный единый платёжный документ на оплату ЖКУ на электронный аналог. Воспользоваться цифровым сервисом и начать получать на свою личную электронную почту цифровую версию единого платёжного документа от АО «ЕИРЦ ЛО» смогут все клиенты компании – жители Ленинградской области.

Подключить электронную квитанцию без дополнительной регистрации в личном кабинете клиента можно в три клика:

1. Зайти на сайт ЕИРЦ ЛО http://epd47.ru/;

2. На главной странице выбрать подключение электронной квитанции;

3. Заполнить предлагаемую форму и указать свой электронный адрес в соответствующем поле.

Оплатить электронную квитанцию можно используя как цифровые сервисы: Личный кабинет клиента ЕИЦР ЛО https://lk.epd47.ru, сервисы банков-партнёров и платёжных агентов. А также при оплате в отделениях банков-партнёров АО «ЕИРЦ ЛО» достаточно просто показать QR код, размещённый на едином платёжном документе в электронном виде на смартфоне. Важно отметить, что при необходимости, электронную квитанцию можно распечатать.

По словам генерального директора АО «ЕИРЦ ЛО» Сергея Афанасьева, - «на сегодняшний день более 80 % жителей Ленинградской области получают единый платёжный документ на бумажном носителе, игнорируя цифровые сервисы. Люди напрасно полагают, что подключение электронной квитанции процесс сложный. Именно поэтому «ЕИРЦ ЛО» максимально упростило для клиентов возможность подключения электронной квитанции. Вся процедура займёт не более 5 минут».

«Электронная квитанция имеет ряд преимуществ перед бумажной версией. Она направляется клиенту незамедлительно в день её формирования, её удобно хранить и оплачивать, она не потеряется в почтовом ящике и будет всегда «под рукой». Не нужно также забывать о том, что переход на электронные квитанции, позволяет существенно уменьшить объёмы лесозаготовок», – комментирует Афанасьев.