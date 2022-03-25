Каждая десятая роза в России ― ленинградская

Статистику за 2021 год опубликовало Министерство сельского хозяйства России. По данным ведомства, в минувшем году в нашей стране вырастили примерно 340 млн штук цветов. В Ленинградской области сбор цветов составил 39,5 млн штук. Тепличными хозяйствами также выращено 5,2 млн шт. рассады цветочных культур для озеленения.

Цветоводством в Ленинградской области занимаются 6 предприятий, крупнейшее из них ― АО «Новая Голландия», которое вырастило в 2021 году 34 млн шт. роз. Это предприятие также занимается собственной селекцией, в частности им выведен сорт белой розы «Валентина ленинградская».

По данным Минсельхоза РФ, в 2021 году в России выращено цветов почти на 25% больше, чем годом ранее. За пять лет производство в этом сегменте увеличилось на 68%. По данным Ассоциации «Теплицы России», доля российских цветов на рынке сегодня составляет порядка 20% и имеет тенденцию к росту.