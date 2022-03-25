«Компенсация» от шведского банка

Но вот на прошлой неделе у пенсионерки из Гатчинского района выманили почти 900 тысяч рублей под видом компенсации за некачественные лекарства. Такая тема уже была. Людям предлагали «компенсировать» затраты на плохую косметику и фармацевтическую продукцию и заставляли перечислять деньги под видом страховки выплат.

Аналогичное преступление было совершено в отношении 84-летней жительницы Коммунара. Ей поступил звонок с московского номера. Звонила женщина, которая представилась сотрудницей федеральной ревизионной комиссии и сообщила, что ей положена выплата из шведского банка, так как ранее купленные лекарства – не надлежащего качества. Счета фармацевтической компании арестованы, и пострадавшим полагается выплата с этих счетов. Звонившая также заявила, что выплаты необходимо застраховать путем перевода денег на различные счета.

В течение недели пенсионерка перечислила почтовым переводом на имя Данила Андреевича А. и Ивана Николаевича Т. по 400 с лишним тысяч. Каждому. Итого, она отправила мошенникам 873 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ: мошенничество в значительном размере.