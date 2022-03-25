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"Легенды северных широт" - в Сяськелево

Сегодня в Сяськелевском Доме культуры проходит праздник карело-финской культуры "легенды северных широт".

Рубрики:  Общество

В программе праздника - выставки, мастер-классы, интерактивная программа, фотозона. 

Также в рамках программы покажут спектакль "Сватовство невесты" и художественный фильм "Сампо".

Жители Сяськелево активно принимают участие в празднике.