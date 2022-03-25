"Легенды северных широт" - в Сяськелево
Сегодня в Сяськелевском Доме культуры проходит праздник карело-финской культуры "легенды северных широт".
Рубрики: Общество
В программе праздника - выставки, мастер-классы, интерактивная программа, фотозона.
Также в рамках программы покажут спектакль "Сватовство невесты" и художественный фильм "Сампо".
Жители Сяськелево активно принимают участие в празднике.
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