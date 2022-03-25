"Легенды северных широт" - в Сяськелево

Пожар лучше предотвратить, чем потом героически тушить. Это вам скажет любой сотрудник МЧС. Госпожнадзор советует обзавестись автономными пожарными извещателями, которые «учуют» дым и оповестят хозяев о возгорании. Это особенно актуально в домах с печным отоплением, а на носу – дачный сезон.