«Быть честными на сцене»: праздники и будни студии «Мозаика»

О новых творческих открытиях студии, ее дорожных традициях и плодах творчества мы поговорили непосредственно с самими участниками «Мозаики».

На Международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного творчества «В гостях у сказки», проходящий в Великом Устюге, «Мозаика повезла один спектакль - «Снежные человечки» по пьесе Александра Веселова. А оттуда юные артисты привезли сразу два первых места — за сам спектакль и за яркое выступление в номинации «Художественное слово» Дмитрия Яртысева.

Дорожные традиции «Мозаики»

Детская театральная студия «Мозаика» — единственная в своем роде в Гатчинском районе. Студия является отделением Войсковицкой школы искусств, и дети занимаются здесь по программе предпрофессиональной подготовки — с самыми разными специалистами.

«Мозаика» - лауреат многочисленных премий самых разных уровней в области театрального искусства. У юных артистов - большой опыт гастролей, и за время этих многочисленных путешествий у коллектива сложились свои собственные традиции. Пожалуй, самая волнующая (и озорная) из них — церемония посвящения новеньких в путешественники, или, как здесь говорят, в «поездуны».

Как рассказала режиссер-постановщик студии «Мозаика» Оксана Новикова, это происходит уже в поезде.

- Сколько бы ни было нас — а это обычно около двадцати человек! — мы все собираемся в одном плацкартном купе, - говорит Оксана Алефтиновна. - Ребята должны придумать себе костюмы из подручных средств. Из чего только их не делают — из пододеяльников и простыней, из еды и одноразовой посуды, даже из антиковидных масок и сушек! Самое интересное — как на это реагируют другие пассажиры!

Новенькие должны произнести торжественную клятву, что они отныне будут готовы пускаться в любое творческое путешествие, браться за любое творческое дело, что они будут с радостью носить чемоданы с реквизитом в дороге и не терять костюмы. После этого новичка бьют подушкой по голове (нежно!)

Еще одна дорожная церемониальная традиция сложилась благодаря семье Миланы, в которой собрались сильные мастера домашней выпечки. Каждый раз, когда «Мозаика» собирается в путешествие, Милана приходит к поезду с ведром сосисок, которые приготовила мама - на всех! А сама церемония раздачи сосисок происходит уже в вагоне.

Завершающая фестивальная церемония — вручение руководителю студии Оксане Новиковой статуэтки «Оскара», тоже выполненной детьми из подручных материалов, отчего эта награда не становится менее приятной.

Муки, радости и плоды творчества

В детском театре «Мозаика» Войсковицкого поселения занимается сейчас около пятидесяти детей в возрасте от пяти лет и старше. Важно, что каждая постановка «Мозаики» - это не только творческий продукт. Это еще и серьезные уроки дружбы, добра и взаимной поддержки.

Десятилетняя Катя в «Мозаике» занимается совсем недавно — с осени прошлого года. Несмотря на это, Катя сыграла в спектакле одну из главных ролей — Снеговичка.

- Наш спектакль — о снеговичках, которые ищут солнышко, чтобы лес не погиб, - рассказывает девочка. - Несмотря на то, что они при этом должны были сами растаять, им было жалко всех зверят и растения, которые ждали солнышка, потому что замерзали...

- Мне очень нравится в этой студии, потому что здесь можно попробовать себя в любом облике и в любом направлении театрального искусства, - говорит Катя. - А еще здесь очень дружный коллектив, и можно путешествовать.

Егору Сехину - двенадцать лет, в студии «Мозаика» он занимается около восьми лет.

- Наш руководитель Оксана Алефтиновна учит нас быть добрыми, никому не делать зла, следить за собой и своими словами, потому что мы всегда несем ответственность за все, что мы делаем, - говорит Егор. - Мне не хочется уходить из театра, когда я уже из него выпущусь — это уже большая привязанность, любовь...

- Каждый из детей настолько многогранен, что даже занимаясь с кем-то из них несколько лет, не сразу открываешь его, - говорит Оксана Новикова. - Вот Егор, например, совсем недавно открыл в себе замечательный талант чтеца, прекрасно выступив в этом качестве прошлым летом на фестивале в поселке Кучугуры в Краснодарском крае. Он оказался там просто «звездой», лучшим чтецом, выступив со своим рассказом на гала-концерте!

Еще одна «звезда» художественного слова - один из самых старших участников студии Дмитрий Яртысев. Диме уже восемнадцать лет. Про него специалисты говорят, что он уже становится профессионалом в художественном слове. Дима пришел в «Мозаику», когда ему было лет восемь. Занятия в театральной студии давались ему нелегко, и он даже несколько раз пытался бросить студию.

- Да, было очень много слез, мне не удавалось что-то такое уловить на репетициях, - признается Дима. - Уходил, но потом все равно возвращался, потому что это уже как второй дом, где тебе всегда рады и готовы помочь. Да, репетиции — это сложно, но это всегда приносит много удовольствия. Благодаря занятиям и работе с режиссером ты отчасти узнаешь что-то новое о себе. Не так давно я, например, очень продвинулся в художественном слове... Занятия в студии на самом деле очень многое дают мне в жизни. Это умение развить свою мысль и правильно донести ее до того или иного человека. Это и режиссерские навыки — в колледже мне доверяют проводить самые разные мероприятия.

Что дальше?

Конечно же, всё то же творчество!

Многие выпускники «Мозаики» идут учиться дальше по творческой стезе. А некоторые возвращаются, уже получив образование, чтобы продолжить работу в студии.

Полина Карьялайнен работает художником-постановщиком «Мозаики» уже четвертый год, хотя, как она сама говорит, в студии — чуть ли не с самого рождения. Полина Юрьевна закончила колледж культуры, потом поступила на заочное отделение в институт культуры. Свой сценограф в театре — человек невероятно ценный.

- Мы все полностью делаем сами — разрабатываем костюмы, реквизит, сценическое оформление, декорации, - говорит Полина Юрьевна.

Дима Яртысев после девятого класса поступил в агропромышленный колледж, но занятия в студии не оставил. Теперь он говорит, что не хочет расставаться с творчеством и собирается поступать уже на творческую специальность.

Посмотришь на ребят, послушаешь их откровения, поговоришь с режиссером-постановщиком Оксаной Новиковой — и понимаешь: коллектив «Мозаики», похоже, в принципе не умеет останавливаться.

На этот раз труппа замахнулась на самого Александра Пушкина: вот-вот в Войсковицком Доме культуры состоится премьера постановки по «Евгению Онегину». А впереди — новый конкурс-фестиваль, на этот раз в Суздале. 26 мая самые маленькие участники труппы повезут на Суздальский конкурс-фестиваль «Разрешите представиться!» сразу две театральные работы — фрагмент спектакля «Большая меховая папа» и спектакль «Про гусеничку». Кроме того, все ребята будут участвовать в номинации «Художественное слово». Конечно, все настроены на победу, которая может основываться только на качестве подготовке и полной отдаче юных актеров.

- Я настраиваю ребят на то, что есть какая-то планка уровня выступлений, которую мы просто не можем опустить ниже, - говорит Оксана Новикова. - И эту планку заложили даже не эти ребята, а те, кто был до них. И хочется, чтобы этот уровень не падал, чтобы мы, в первую очередь, были честными на сцене...

Юлия Лысанюк