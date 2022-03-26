Нечестные продукты под «Честным знаком»

По его словам, в последние годы количество жалоб граждан на некачественную продукцию стремительно росло. В 2020 году был всплеск обращений в Роспотребнадзор. В 2021-м число заявлений сократилось на 5%. И вызвано это не стабилизацией ситуации, а теми ограничениями, которые ввели между потребителями и надзорными органами. Для подачи обращения в Роспотребнадзор гражданин должен выполнить множество условий, а на это готовы не все.

Гости не по ГОСТу

По данным «Общественного контроля», сегодня каждый второй продукт на полке магазина с маркировкой «ГОСТ» не соответствует требованиям государственного стандарта.

- Мы постоянно проверяем качество продуктов, – говорит Всеволод Вишневецкий, – и видим массу нарушений. Вот свежие примеры. Молоко пастеризованное – продукт, который входит в потребительскую корзину. В этом сегменте очень много стало подделок. По итогам наших проверок в 2022 году 60% образцов пастеризованного молока, проверенного в лаборатории Росстандарта, не соответствуют ГОСТу 31450-2013 – 7 из 12 образцов.

С прошлого года в молочном секторе введена обязательная цифровая маркировка всей молочной продукции – Data Matrix. Внешне этот знак похож на QR код. Теперь вся молочка подлежит этой маркировке. Однако, несмотря на то, что она должна защитить потребителя от подделки, под маркой «Честного знака» сегодня продаются суррогаты.

Основные поставщики молочного фальсификата в Петербурге и Ленинградской области – это производители из других регионов. Они хотят подвинуть наших изготовителей за счет цены. Удешевляют свою продукцию с помощью подмены сырья или просто разбавления молока немолочным сырьем. Что мы и видим в ходе проверок.

В числе недобросовестных производителей:

- Тырновский молочный завод, Рязанская область,

- ООО «Кривское», Калужская область,

- Торжокский молочный комбинат «Тверца», Тверская область,

- комбинаты «Молоком» и «Молодел», Московская область,

- «Милкснаб», Саратовская область,

- «Любимый город», Волгоградская область.

Торговые сети, реализующие их фальсифицированную продукцию: «Семишагофф», «Светофор», «Верный», «Сезон», «Дикси», «Лента», «О`Кей», «Перекресток».

Под маркой качества – фальсификат

Обращаем ваше внимание: частная марка сегодня не является гарантией качества. В частности, молоко под маркой «О`Кей» – собственной маркой гипермаркета – разбавлено немолочным сырьем, обратом или водой. Белок – менее 2%, массовая доля жира – 0,6%. Молоко обесценено, обезжирено, но продается под видом цельной продукции.

Сеть «Дикси», частная марка «Первым делом». Это компромисс между качеством и ценой. Торговая сеть заказывает у поставщика продукцию по конкретной цене. Это требует от поставщика уложиться в цену за счет сокращения издержек: заниженное содержание жира и массовой доли белка.

Грешат этим: частная марка сети «Верный» – «Васильковое поле», частная марка сети «Магнит» – торговый дом «Сметанин», ООО «Кривское» из Калужской области, частная марка «Ленты» – «365 дней». Содержание белка в этих продуктах – вполовину меньше заявленного на упаковке.

Ультрапастеризованное молоко: молочного жира не обнаружено

По словам Всеволода Вишневецкого, всем требованиям соответствует, например, петербургская продукция – «Пискаревское молоко». Но в качестве конкурента к нам поступает некачественное иногороднее молоко длительного срока хранения – за счет низкой цены.

- Тут другой способ фальсификации: замена молочного жира на растительный, – поясняет Всеволод Борисович. – Другая технология. Опять-таки, 7 из 12 образцов не соответствуют ГОСТу. И не просто не соответствуют – в некоторых образцах нет молочного жира совсем.

В продукции ООО «Молоком» в универсаме «Верный», в молоке Пятигорского молочного комбината из Ставропольского края, ООО «Фуд Трейд» из Смоленской области, комбината «Милкснаб» из Саратовской области – молочный жир не обнаружен. Не нашли молока и в «молоке» «Бидончик» в универсаме «Семишагофф».

Масло сливочное – без сливок

В 2021 году 80% образцов масла, проверенного в лаборатории Росстандарта, не соответствовали ГОСТу 32261-2013: 8 из 10 образцов. В половине из них молочного жира не было совсем.

Молочный жир не нашли в масле ООО «АМК» Московской области, продававшемся в «Ленте». Партия товара арестована, наложен штраф 100 тысяч рублей. То же самое – с маслом ООО «КСЗ» из г. Курска в магазине «Семишагофф»: штраф – 101 тысяча рублей.

- По сути, это спред растительно-жировой, в составе которого нет молочного жира. Хотя все атрибуты на этикетке присутствуют, – говорит Всеволод Вишневецкий.

Сгущённое не молоко

Перед Масленицей «Общественный контроль» проверил 10 образцов сметаны, продающейся в ведущих универсамах Петербурга и Ленинградской области. Выяснилось, что половина не соответствует ГОСТу, в трех образцах молочного жира не нашли совсем.

Так, Россельхоз заблокировал в системе «Меркурий» производителя 20-% сметаны «Пятигорская» из Ставрополья, продающейся в «Светофоре» – за фальсификацию. Но, как говорит Всеволод Борисович, наше законодательство сегодня позволяет производителю зарегистрировать другое юрлицо и под видом этого юрлица продавать свою продукцию.

- «Светофор» с января этого года от «Пятигорской» сметаны отказался. У нее цена была – 89 рублей за килограмм. Когда вы видите продукт дешевле сырья, должен возникать вопрос: как такое возможно? Ответ простой: молочного жира в этой сметане нет.

Гипермаркет «Окей» под своей частной маркой продает сметану без молочного жира от Торжокского молочного комбината «Тверца». Роспотребнадзор наложил штраф 300 тысяч. Но, как считает председатель «Общественного контроля», это не те деньги, которые могут остановить недобросовестного производителя.

Без молочного жира сделана сметана «АМК» из Московской области, производимая Внуковским масложировым комбинатом.

Среди банок сгущенки «Общественный контроль» выявил 40% фальсификата. Молочного жира в этом сгущенном молоке нет. Этим грешит продукция ООО «Брасовские сыры» из Брянской области, которая продается в магазине низких цен Fix-Price. Торговая сеть «Сезон» реализует продукцию Верховского молочно-консервного завода из Орловской области под маркой «Семейный бюджет». Эта сгущенка – наполовину из растительных жиров.

Сгущенка «Главпродукт» по четырем показателям не соответствует ГОСТу. Притом, что все банки сделаны по советскому образцу – тот же легкоузнаваемый дизайн, который и вызывает у покупателя доверие на генетическом уровне.

Председатель «Общественного контроля» Всеволод Вишневецкий советует хранить кассовый чек на любой товар, как минимум, неделю. Потому что самое массовое нарушение сегодня – несоответствие цены на ценнике и на чеке.

- Обязательно сравнивайте то, что в чеке с ценой на ценнике, – рекомендует Всеволод Борисович. – В этих условиях нестабильности опасность быть обманутым возрастает. Больше года действует правило: потребитель имеет право без ограничения проводить фото- и видеофиксацию в магазинах. Не стесняйтесь – фотографируйте. Заставляйте недобросовестного продавца возвращать вам разницу между ценой на витрине и в кассовом чеке.

Екатерина Дзюба

Фото СПб ООП «Общественный контроль»

Можно покупать!

Сметана

Как показали результаты экспертизы, обязательным требованиям ГОСТ 31452-2012 полностью соответствовала сметана пяти изготовителей. Это сметана «Пискаревская» (ООО «Пискаревский молзавод») из Санкт-Петербурга и четыре образца сметаны из Ленинградской обл.: «Зеленая линия» (АО «Племенной завод «Краснозерное»), «ПРИНЕВ-СКОЕ» (ЗАО «Племенной завод ПРИНЕВСКОЕ»), «Митек» (ООО «МОЛПРОМ») и сметана 20% (ООО «ГАЛАКТИКА»). Сметана этих торговых марок сделана из молока с полным соблюдением необходимых технологических режимов и может быть рекомендована «Общественным контролем» не только для праздничного стола на Масленицу, но и на каждый день.

Сгущенное молоко

Согласно протоколам испытаний, полностью соответствуют требованиям ГОСТ 31688-2012 образцы молока цельного сгущенного с сахаром следующих торговых марок: «Коровка из Кореновки» (ЗАО «Кореновский молочно-консервный комбинат», Краснодарский край), «Царская буренка» (Курский филиал ООО «Торговый Дом Агроинновация», Курская обл.), «Молочная страна» (ООО «Промконсервы», Смоленская обл.) и «Волоконовское» (ОАО «Белмолпродукт», Белгородская обл.).