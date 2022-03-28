Весенние «Мгновения настроения»

Акварельные пейзажи Валентины Филипповой хорошо знакомы гатчинцам по многим выставкам. Да и саму Валентину Ивановну в Гатчинском районе знают хорошо. Талантливый художник-дизайнер, она принимала участие в восстановлении музея А.П. Ганнибала в поселке Суйда, была инициатором и руководителем строительства храма Воскресения Христова в поселке Суйда, проектировала иконостас храма.

На этот раз в библиотеке представлены акварельные пейзажи Валентины Ивановны последнего времени, в которых запечатлена неброская, но незабываемая красота гатчинской земли. Приятной неожиданностью стала небольшая экспозиция ярких расписных тарелок, на которых запечатлены сюжеты русского фольклора и народных сказок.

Для Татьяны Колчиной эта выставка также не первая в Гатчине. Художница участвовала в выставках Гатчинского товарищества художников, представляла и свою персональную выставку в музее города Гатчины.

Татьяна Михайловна — выпускница Ленинградского художественного училища им. В.А. Серова. Работала художником-оформителем в гатчинском горбыткомбинате, художником на Ленинградской бумажной фабрике Гознака, преподавала живопись детям.

На выставку в библиотеке им. А.С. Пушкина Татьяна Колчина представила работы, выполненные маслом — пейзажи, натюрморты, портреты. Не яркие по тональности, но глубокие по исполнению, они передают внимательный, исполненный любовью взгляд художницы на окружающий ее мир.

Такие разные по манере и технике, работы обеих художниц — словно радостное приветствие весны, чей приход уже точно обозначен, и не только на календаре, но и в воздухе, тающем снеге и звонких голосах птиц.

Юлия Лысанюк