Кубок Ленинградской области по акробатическому рок-н-роллу
Гатчинская ДЮСШ №3 приняла участие в Кубке Ленинградской области по акробатическому рок-н-роллу, который прошел 19 марта.
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В сольной дисциплине победила Александра Миронова. Роман Ванюхов и Божена Вершинина завоевали бронзу в парной дисциплине.
Многие воспитанники также вошли в десятку лучших спортсменов области.
Поздравляем ребят и их тренера Наталью Касыянык с прекрасным результатом.
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