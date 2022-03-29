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Кубок Ленинградской области по акробатическому рок-н-роллу

Гатчинская ДЮСШ №3 приняла участие в Кубке Ленинградской области по акробатическому рок-н-роллу, который прошел 19 марта.

Рубрики:  Спорт

В сольной дисциплине победила Александра Миронова. Роман Ванюхов и Божена Вершинина завоевали бронзу в парной дисциплине.

Многие воспитанники также вошли в десятку лучших спортсменов области.

Поздравляем ребят и их тренера Наталью Касыянык с прекрасным результатом.