Правила дорожного движения – глазами детей

Педагог Районного центра детского творчества Лидия Сергеевна Шаветова проводит в детских садах занятия по дополнительной образовательной программе «ПДД – наша безопасность на дорогах». Занятия проходят в разных формах: игры, беседы.

В детском саду №17 в Тайцах дети из старшей группы приняли участие в региональной акции «Скорость – не главное» и в конкурсе «Дорога и мы». Каждый изобразил своё восприятие Правил дорожного движения: кто-то нарисовал просто машины, кто-то – дорожные знаки.

Все очень старались, а главное, поняли значение правил. Компания Toyota предложила поучаствовать в конкурсе на автомобиль с новыми идеями. И тут родители проявили активность: придумали даже автомобиль, который заряжается солнечной энергией.

Ребята, занимающиеся в Таицком культурно-досуговом центре под руководством методиста Е.Е. Богдановой, организовали выставку рисунков детей детского сада и школы.

Все потрудились замечательно, всем – счастливых дорог!