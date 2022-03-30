Ключ к успеху – понимание рынка, умение подмечать определенные закономерности его поведения и собственной личности. Можно знать как двигается рынок, но стратегия с высокой долей вероятности окажется под угрозой из-за особенностей характера трейдера, если тот не сможет ее реализовать. 95% спекулянтов действуют в соответствии с устоявшимися подсознательными моделями не разбираясь, какие работают в пользу, а какие против. В некоторых ситуациях можно подсознательно реагировать неблагоприятным для себя образом. Только уловив это, вы сможете внести изменения в поведение.

Каждый имеет сильные и слабые стороны. Вы должны в первую очередь стремиться познать и использовать сильные, а также постараться развить слабые. Если нет возможности заниматься самосовершенствованием, а заработать на трейдинге хочется, тогда можно прибегнуть к услугам сторонних организаций и спекулянтов, выбирая их среди известных имен, вроде Дмитрия Толстякова, Киры Юхтенко, Максима Темченко или 8848.

Как стать профессиональным трейдером?

Способность избегать убытков, принимая их и осознавая, что они выступают частью торговли, есть у всех профессиональных трейдеров. Новички на рынке пытаются вообще избежать потерь, совершая типичные ошибки:

· торговля без стоп-лосса;

· хеджирование позиции;

· попытки вернуть деньги после убыточной сделки внося х2.

Стоит знать, чем больше вы пытаетесь избежать убыточных сделок, тем болезненнее они будут. Поэтому лучше всего научиться контролировать и управлять убытками, а также рассматривать их как «издержки» ведения торговли на рынке. Чем раньше вы примете это и начнете над этим работать, тем раньше будете ощутимо зарабатывать, став более последовательным трейдером.

Профессиональные трейдеры – целеустремленные биржевые игроки, которые, в отличие от инвесторов, действуют на фондовом рынке в сжатые сроки. Их работа является одной из самых высокооплачиваемых в финансовой индустрии, хотя временами может быть очень напряженной. Деятельность требует быстрой реакции на меняющуюся среду, спекулянты учатся принимать решения в условиях неполной информации и держать нервы в узде в сложных ситуациях. В конечном итоге это помогает лучше узнать себя, развить личность или сформировать характер.

Обязательные к прочтению книги по трейдингу

Людям, интересующимся трейдингом с точки зрения психологии, рекомендуют книги Стинбарджера (например, «Психология трейдинга. Инструменты и методы принятия решений») или Стива Уорда («Пуленепробиваемый трейдер»). С точки зрения технических аспектов рыночного поведения стоит прочитать Эла Брукса.

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