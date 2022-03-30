Принять участие в проекте «Лица Победы» можно в МФЦ

Каждый посетитель МФЦ с помощью инфомата в центре может разместить на портале «Лица Победы» информацию, фото или текстовые документы о своих близких, принимавших участие в Великой Отечественной войне.

Услуга доступна в двух отделениях МФЦ города Гатчины, МФЦ городов Всеволожска, Кудрово, Мурино, Бугры Всеволожского района, в Выборге, Киришах, Кировске, Приозерске, МФЦ Ломоносова и отделе в Новоселье.

Региональный МФЦ присоединился к проекту «Лица Победы», подписав соглашение о взаимодействии с Центральным музеем Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Проект помогает сохранять память о каждом, кто внес вклад в победу в Великой Отечественной войне, ― он содержит крупнейший банк данных фото, текстовых документов о наших соотечественниках, внесших свой вклад в Великую Победу. Полная информация размещена на интернет-портале проекта лицапобеды.рф и в здании Музея Победы.