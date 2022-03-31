31 марта стартовала продажа детских путевок со скидкой

По программе возвращается 50% стоимости путевки, но максимально 20 тысяч рублей. "Отправить ребенка в детский лагерь с кешбэком можно будет с 1 мая и на протяжении всего лета", - сообщала ранее глава Ростуризма Зарина Догузова.

Правила участия в программе прежние. Оплатить путевку нужно банковской картой "Мир". На эту же карту вернется часть денег.

В программе участвуют как государственные, так и коммерческие детские стационарные лагеря круглосуточного пребывания. Кешбэк не распространяется на городские лагеря, походы с палатками и экскурсионные туры.

По географии ограничений нет. Лагерь может располагаться в любом регионе. Все предложения представлены на сайте Мирпутешествий.рф. Выбирать путевку нужно в разделе "Детские лагеря".

В этом году выбор у родителей будет широкий, к программе присоединилось больше лагерей, говорит руководитель Ассоциации московских туроператоров по внутреннему и въездному туризму Татьяна Козловская. Если в семье несколько детей, можно их отдых распределить на разные путевки и по каждой получить кешбэк, советует она. Также ребенок может побывать в нескольких лагерях. Например, в мае можно отдохнуть рядом с домом, а летом поехать на море. Компенсацию выплатят за каждую отдельную путевку, говорит эксперт.

Программу "детского" кешбэка запустили в 2021 году. Со скидкой отдохнуло около 400 тысяч детей. Но на 2022 год она продлена не была.

Получить компенсацию можно по путевкам для каждого ребенка в семье. Также один ребенок может отдохнуть с кешбэком в нескольких лагерях

В декабре прошлого года, как писала "РГ", Общенациональный союз индустрии гостеприимства предложил правительству продлить программу, распространив ее на весну и осень.

«Российская газета» https://rg.ru/2022/03/30/startovala-prodazha-detskih-putevok-so-skidkoj.html