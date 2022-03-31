Область поддерживает семейные проекты

Сообщество объединяет семьи, в которых родители и дети вместе организуют мероприятия и участвуют в различных областных культурных и патриотических событиях. Кроме того, женщины-участницы сообщества активно занимаются волонтерством, развивают направление молодых семей и клубов Ленинградской области.

«В сообщества приходят разные семьи, объединенные желанием помогать людям. Направление не случайно называется «Мамы», потому что часто именно женщины объединяются в сообщества и становятся их основанием и движущей силой. Хотя, конечно, в семейных сообществах много мужчин», — рассказала председатель комитета по молодежной политике Ленинградской области Марина Григорьева.

Первая встреча участниц сообщества, прошедшая в коворкинг-центре Мурино, помогла не только познакомиться активисткам из разных муниципальных районов, но также поделиться опытом, найти общий вектор взаимодействия, чтобы работать, как одна команда. Сейчас благодаря помощи специалистов Ресурсного добровольческого центра готовится система мероприятий для сообществ «Мамы Ленинградской области» в разных городах региона.