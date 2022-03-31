Президент подписал указ о весеннем призыве

«Постановляю осуществить с 1 апреля по 15 апреля 2022 года призыв на военную службу граждан России в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе <...>, в количестве 134 500 человек», — говорится в указе.

Ранее заместитель главы Генштаба России Евгений Бурдинский заявлял в интервью газете Минобороны «Красная звезда», что предстоящий весенний призыв никак не связан с проведением военной операции на Украине и подчеркнул, что в спецоперации участвуют только офицеры и военнослужащие по контракту, сообщила «Парламентская газета».

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