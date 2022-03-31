С 1 апреля Россия и Белоруссия отменяют плату за входящие звонки

«Сотрудничество России и Белоруссии на протяжении многих лет выстраивается на принципах взаимного уважения, поддержки и учета интересов друг друга. В текущей геополитической ситуации оно приобретает особенную значимость. Отмена платы за входящие звонки на территории Союзного государства для абонентов в роуминге способствует укреплению партнерства и интеграции двух стран, о котором договорились главы государств - Владимир Путин и Александр Лукашенко. Профильными министерствами и операторами сотовой связи была проделана большая подготовительная работа. Благодаря этому россияне, находящиеся в Белоруссии, смогут бесплатно принимать звонки от близких. Аналогичные условия будут действовать для белорусских абонентов в России. И очень символично, что данное решение вступает в силу в канун Дня единения наших народов, который ежегодно отмечается 2 апреля», - сказал Дмитрий Чернышенко.

«Отмена платы за входящие звонки – один из результатов переговоров профильных министерств и операторов связи Союзного государства. Сейчас в Белоруссии находится более 90 тысяч российских абонентов, которым станут доступны бесплатные входящие звонки. Минцифры благодарит операторов за то, что в любое время главным приоритетом для них остается комфорт абонентов и доступность связи. Сейчас мы продолжаем совместную работу с Республикой, чтобы в ближайшем будущем отменить все роуминговые наценки. Тогда стоимость входящих и исходящих звонков при перемещении между странами для граждан будет равна стоимости общения внутри своей страны», – уточнил замглавы Минцифры России Дмитрий Ким.

Совместная работа позволила еще в ноябре 2020 года снизить ставку интерконнекта (система межоператорских взаиморасчетов за услуги по пропуску голосового трафика) между Россией и Белоруссией для роуминговых звонков. Благодаря значительному снижению тарифов в роуминге, количество абонентов российских операторов связи, пользующихся услугами сотовой связи в Белоруссии, увеличилось на 15%, количество входящих звонков увеличилось в 1,5 раза, исходящих – в 2 раза. Объемы смс-сообщений также выросли в 2 раза, а интернет-трафик – в 1,6 раза.

«Отмена платы за входящие звонки в роуминге между Россией и Белоруссией позволит людям больше общаться с близкими, что сегодня особенно важно жителям наших стран. Мы всегда стремимся предоставить нашим клиентам лучшие условия обслуживания, и рады, что удалось найти взаимовыгодные для этого возможности», - сказали в Билайн.

«В условиях динамично развивающегося сотрудничества между операторами связи Российской Федерации и Республики Беларусь компания МТС нашла возможность обнулить входящие звонки при нахождении своих абонентов в Республике Беларусь. Это еще один шаг в углублении интеграционных процессов в телекоммуникационных отраслях двух стран», - добавили в МТС.

«С 1 ноября прошлого года Tele2 снизила цены на голосовую связь и интернет во время пребывания клиентов в Белоруссии. Так, стоимость мегабайта подешевела для наших абонентов более чем в 7 раз. Обнуление стоимости входящих сделает использование услуги в Белоруссии еще более комфортным и позволит свободно поддерживать связь с деловыми контактами и родными», - отметили в Теле2.

«В октябре 2020 года мы снизили стоимость звонков с поминутной тарификацией в роуминге с Республикой Беларусь в 18 раз. Обнуление входящих звонков стало очередным шагом, который даст нашим абонентам ещё больше возможностей для общения с родными и близкими», - добавили в компании МегаФон.





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