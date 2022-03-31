«Студенческий стартап» приглашает молодых ленинградцев

Организаторы – Министерство науки и высшего образования России и Фонд содействия инновациям.

Побороться за грант в миллион рублей могут студенты, обучающиеся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры. На основе собственных научно-технических и научно-технологических исследований конкурсантам предстоит разработать новый товар, изделие, технологию или услугу, имеющие потенциал коммерциализации.

Отбор будет проходить по семи направлениям: цифровые технологии, медицина и технологии здоровьесбережения, химические технологии и новые материалы, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии, ресурсосберегающая энергетика и креативные индустрии.

Поддержку в миллион рублей получат 1000 проектов.

«Мы видим, что конкурс вызывает большой интерес среди студентов. Каждый третий посетитель сайта начал заполнять заявку. При этом молодые люди представляют проекты по актуальным для Правительства направлениям – цифровизации и импортозамещению. На сегодняшний день 32% заявок, поступивших на конкурс, связаны с развитием цифровых технологий. Ещё 21% – посвящены созданию новых приборов и производственных технологий», — рассказал заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

Узнать подробную информацию о конкурсе и подать заявку можно на сайте: https://fasie.ru/studstartup/