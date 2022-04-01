Дороги области встали на просушку

В период просушки значительно меняется максимальная допустимая нагрузка на каждую ось: для дорог в асфальте на апрель этот показатель составит пять тонн, а для гравийных трасс — три тонны. Весенняя просушка региональных дорог поводится в Ленинградской области ежегодно. Она необходима для восстановления основания магистралей после снежной зимы, когда дорожная одежда очень чувствительна к нагрузкам из-за насыщенности влагой.

Кодексом об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за движение с перегрузом. Штрафы на юридическое лицо могут составить до 400 тысяч рублей, а задержанные на весовом посту машины отравляются на спецстоянки.

Ограничения не распространяются на ряд перевозок, в том числе топлива, продуктов и товаров первой необходимости.

Полный список грузов, на перевозку которых не распространяются ограничения в период весенней просушки дорог, можно посмотреть на официальном сайте дорожного комитета Ленинградской области.