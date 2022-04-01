Ленинградская область присоединилась к Всероссийской акции #МыРаботаем
В социальных сетях проходит Всероссийская акция, в рамках которой отечественные предприятия показывают свою работу в условиях санкций.
Инициатором флешмоба выступило правительство Краснодарского края. К акции уже присоединились во многих регионах, в том числе и в Ленинградской области.
Благодаря видеоролику, любой желающий может увидеть производство яиц птицефабрики «Синявинская», производство шампиньонов агрофирмы «Выборжец», производство кормов птицефабрики «Роскар», а также услышать об их работе от сотрудников предприятий.
Материалы со всей страны доступны под хештегом #МыРаботаем
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.