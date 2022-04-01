Ленинградская область присоединилась к Всероссийской акции #МыРаботаем

Инициатором флешмоба выступило правительство Краснодарского края. К акции уже присоединились во многих регионах, в том числе и в Ленинградской области.

Благодаря видеоролику, любой желающий может увидеть производство яиц птицефабрики «Синявинская», производство шампиньонов агрофирмы «Выборжец», производство кормов птицефабрики «Роскар», а также услышать об их работе от сотрудников предприятий.

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