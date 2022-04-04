Регион открывает Дом сопровождаемого проживания

Новое трехэтажное здание расположилось во Всеволожске в непосредственной близости к территории «Мультицентра социальной и трудовой интеграции». В Доме проживают сироты с инвалидностью ― выпускники Мультицентра, вовлеченные в полноценную трудовую деятельность. Молодые люди трудоустроены, активны и нуждаются в периодическом сопровождении в небольшом объеме социальных услуг: социально-медицинских, социально-психологических и правовых.

Всего в доме расположилось 19 жилых квартир со всеми удобствами и мебелью. На каждом этаже ― просторная кухня-гостиная, где проживающие готовят себе еду, совместно проводят время, принимают гостей.

Для «Группы ЛСР» это уже третий подобный проект. При проектировании нового здания были учтены пожелания жильцов первых домов: усовершенствована доступная среда в части оснащения комнат, улучшена планировка кухни и технических зон, переосмыслена организация санузлов и размещения оборудования для мытья колясок после прогулок.

Мультицентр социальной и трудовой интеграции – уникальный образовательный технопарк, открывшийся в сентябре 2015 года и являющийся экспериментальной площадкой Российской академии наук. Основная цель Мультицентра – профессиональная реабилитация молодых инвалидов для полноценной интеграции в социум, как полноправных и конкурентоспособных граждан нашей страны. За время работы Мультицентра более 1000 молодых людей с инвалидностью получили профессии и были трудоустроены.