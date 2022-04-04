Выставка «Из Рождествено с улыбкой» - в Гатчинском МФЦ

Выставку представляет Музей-усадьба «Рождествено».

Зачем Александр Сергеевич свернул с дороги? Как прозябла меловая гора? Из каких букв состоит радуга? Где обитают фантастические сфинксы? Что делать, если увидел поросенка в пещерах Рождествено? Ответы на эти и множество других вопросов можно получить, изучив интересные истории на информационном стенде, установленном в МФЦ, а после этого отправиться на экскурсию в сам музей, который распложен неподалеку — в Гатчинском районе, в селе Рождествено.

Эта выставка стала вторым мероприятием, проводимым с начала года областными центрами госуслуг совместно с музеями Санкт-Петербурга и Ленинградской области в рамках культурно-образовательного проекта «Музей в гостях у МФЦ». Предыдущая выставка «Любите ли вы театр? Театральные сезоны в Сиверской» проводилась совместно с Культурно-выставочным центром «Дачная столица».

Руководство областного МФЦ стремится создать в своих помещениях атмосферу уюта, наполнить пространство полезной информацией, которая заинтересует посетителей, вызовет интерес к истории родного края и музеям Ленинградской области. На очереди — новые интересные мини-выставки в МФЦ Ленинградской области.