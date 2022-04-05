Первый Дом сопровождаемого проживания

В церемонии открытия приняли участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор «Группы ЛСР» Андрей Молчанов.

«Проект «Дорога к дому» реализуется в Ленинградской области уже не один год. Первым шагом в нем стала организация работы Мультицентра социальной и трудовой интеграции. Но нам не хватало следующего шага ― для ребят важно не только получить профессию, но и научиться жить самостоятельно. И очень важно было, чтобы был дом, где ребята смогут обучаться жить, социализироваться. Очень важно, чтобы тем, кто хочет измениться, государство дало возможность выйти из колеи на новую дорогу, на новый путь», ― прокомментировал Александр Дрозденко.

Новое трехэтажное здание расположено во Всеволожске в непосредственной близости к территории «Мультицентра социальной и трудовой интеграции». В Доме проживают сироты с инвалидностью ― выпускники Мультицентра, вовлеченные в полноценную трудовую деятельность. Молодые люди трудоустроены, активны и нуждаются в периодическом сопровождении в небольшом объеме социальных услуг: социально-медицинских, социально-психологических и правовых.

В доме 19 квартир со всеми удобствами и мебелью. Для «Группы ЛСР» это уже четвертый подобный проект.