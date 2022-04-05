Привычный ассортимент товаров личной гигиены и бытовой химии может измениться, а отечественные компании признают зависимость от иностранного сырья

Ранее о приостановке инвестиций и прекращении импорта в Россию заявили компании Unilever (бренды Dove, Domestos, Cif, Axe, Rexona, «Чистая линия», «Черный жемчуг» и другие), Procter&Gamble (Ariel, Always, Head & Shoulders, Fairy, Gillette и другие), а также Johnson & Johnson (Listerine, Clean & Clear, Carefree и другие). Немалая часть этих товаров, выпускаемых международным компаниями, изготавливается в России, однако привычный для российского потребителя ассортимент может измениться, а отечественные компании признают зависимость от иностранного сырья — это главное, на чем завязано их производство.

Привычный потребителю ассортимент может измениться

Уход мировых брендов с российского рынка означает лишь прекращение импорта и экспорта зарубежных товаров. При этом немалая часть продуктов, выпускаемых под торговыми марками, которые принадлежат международным гигантам, изготавливается в России. Российский сегмент продолжит работать и снабжать рынок товарами для дома и личной гигиены. Однако привычный потребителю ассортимент продукции может измениться. «Ввиду сокращения импорта сырья и упаковочных материалов нам предстоит столкнуться с рядом операционных трудностей. Потребители могут увидеть определенные изменениями в нашем ассортименте, при этом качество продукции не изменится», сообщили Роскачеству в Unilever. Предприятия компании, расположенные в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Омске и Туле, продолжат снабжать потребителей в России средствами личной гигиены и товарами для дома, заверили в Unilever.

Производители порошков, косметики и прокладок ищут альтернативных поставщиков сырья

Один из крупнейших производителей бытовой химии, косметики и товаров для гигиены в РФ «Невская косметика» (товары компании попадали в рейтинги Роскачества и занимали верхние строчки рейтинга) сообщил, что предприятие несмотря на все сложности, продолжает работу. О критичных сбоях в поставках сырья в «Невской косметике» не говорят, но уже сейчас проводят поиски альтернативных поставщиков из Индии или Китая на случай потери текущих партнеров из других стран. «Сейчас ведется поиск дублеров по сырью, но такая стратегия в работе нашего предприятия стандартна и применяется уже давно на случай возникновения непредвиденных сложностей в поставках», –– уточнили в пресс-службе компании.

В «Невской косметике» признают, что отечественное производство бытовой химии или косметики зависит от импортных поставок. «В процентном соотношении вовлечение импортного сырья составляет до 50%. Очень зависима от импортных компонентов косметическая продукция и стиральные порошки: за рубежом производятся активные компоненты в косметике, энзимы, пеногасители в порошках и др», — уточнили в компании.

Производитель средств женской гигиены (бренд Bella) сообщил, что критичных проблем с поставками сырья нет, но компании все же приходится подстраиваться под новые реалии. «Если говорить об основном компоненте женских прокладок, то это целлюлоза. Ранее она поставлялась из Европы и США, теперь мы переориентируемся на целлюлозу, произведенную в России и Белоруси», — сообщили в компании

В Роскачестве назвали лучшие марки бытовой химии и прокладок, произведенные в России

Роскачество напоминает о качественных российских товарах, которые не исчезнут из продажи в ближайшее время.

Ранее эксперты проводили исследование женских гигиенических прокладок как российского производства, так и товаров, импортированных из Бельгии, Болгарии, Венгрии, Италии, Китая, Словакии, Чехии, Швеции и Южной Кореи. Результаты испытаний показали, что на рынке есть товары повышенного качества российского производства. Прокладки торговых марок «Натали», «ЭКОномочка део», Bella, BIBI и Ola! получили наивысшие 5 баллов рейтинга Роскачества.

Среди товаров бытовой химии порошок торговой марки «Аист» (колор) в результате испытаний был признан высококачественным, так как соответствует не только обязательным требованиям законодательства, но и опережающему стандарту Роскачества. В 2020 году товару присвоен российский Знака качества.

Кроме того, Знаком качества также маркированы средство для стирки детского белья «Ушастый нянь», средство для мытья посуды Sarma и детское туалетное мыло «Невская косметика». Высоко оценены порошки для детского белья брендов «Я родился» (color) и «Аистенок».