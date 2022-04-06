Проект мемориала в память о жертвах нацизма в Гатчинском районе поддержан столичными экспертами

«Мы показали проект будущего мемориала нашим академикам, чтобы получить от них конкретные замечания и предложения. То, что обсуждение продлилось больше часа ― это показатель высочайшей заинтересованности всех участников в том, чтобы этот общенациональный проект, который реализуется по поручению Президента России, был лучшим из возможных. Как мы поняли, на сегодняшний день академики поддержали основную идею монумента. Они подчеркнули, что это должен быть мемориал, полный трагизма и сопереживания жертвам геноцида мирного населения. Мне кажется, что основная мысль реализована и получила отражение в этом проекте. «Знак качества» этому проекту мы получили сегодня, такая поддержка очень дорога для нас. Я думаю, что Российское военно-историческое общество вместе с Российским историческим обществом и руководством Ленинградской области достойно реализуют этот проект, и 22 июня 2023 года состоится открытие», ― сказал заместитель Председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко на заседании Экспертного консультативного совета, который накануне прошел в Российской академии художеств.

В ходе презентации Экспертному совету был представлен уменьшенный макет скульптурной композиции, а также эскизы мемориала. В обсуждении приняли участие Президент Российской академии художеств Зураб Церетели, вице-президент Российской академии художеств Василий Церетели, Председатель Союза художников России Андрей Ковальчук, а также члены Президиума Российской академии художеств.

Напомним, авторами проекта мемориала выступают скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин. В основе мемориала ― стела, на вершине которой расположена фигура матери с детьми ― семья, которую нацисты выгнали из дома. Это аллегория образа Родины-Матери, которая оказалась в очень тяжелом положении, но готова до последнего защищать своих детей. Центральная стела опоясана двумя пилонами, символизирующими вихри войны, которые закружили людей. В оформлении пилонов отражены образы стариков, женщин и детей, обреченных нацистами на смерть. Над ними ― души невинно убиенных, которые устремляются в бессмертие. По замыслу авторов, у подножия мемориала будет зажжен Вечный Огонь. А в оформлении пилонов предусмотрят небольшие окна, где каждый желающий сможет зажечь Свечу Памяти.

С инициативой создания Мемориального комплекса в декабре 2020 года выступили Российское военно-историческое и Российское историческое общества. Идея была поддержана Президентом РФ Владимиром Путиным.

Мемориал «Мирным жителям Советского Союза, погибшим в ходе Великой Отечественной войны» планируется установить в Гатчинском районе, поблизости от федеральной автомобильной трассы Р-23, ведущей из Санкт-Петербурга через Псков к границе с Республикой Беларусь. В годы Великой Отечественной войны здесь располагались многочисленные лагеря для военнопленных и концентрационные лагеря. За период немецкой оккупации в них погибло свыше 80 тысяч мирных жителей, в том числе детей, которых использовали в донорских целях.

Реализацией проекта занимается Российское военно-историческое общество.