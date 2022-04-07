Социальному бизнесу тоже нужна поддержка

1 апреля начался прием заявок от представителей социального бизнеса Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В конкурсе у участников есть возможность получить гранты от 130 000 до 300 000 рублей (для физических лиц и юридических лиц)

«Мы видим, что с каждым годом интерес к конкурсу только растет, а цель проекта становится всё более актуальной: помочь социально-предпринимательским инициативам повысить свою устойчивость и эффективность », – дополняет Валерия Балахонова – куратор грантового конкурса для социальных предпринимателей.

К участию приглашаются некоммерческие организации и инициативные группы в составе от двух человек (в том числе физические лица – представители коммерческих организаций) с опытом реализации социально-предпринимательских проектов не менее 1 года, собственным сайтом или аккаунтом в социальных сетях.

Прием заявок продлится до 25 апреля по 4 направлениям:

● Старшее поколение – повышение уровня жизни людей старшего возраста;

● Охрана окружающей среды;

● Сохранение культурного наследия;

● Поддержка и трудоустройство взрослых людей с инвалидностью.

Принять участие и узнать подробную информацию можно на сайте конкурса: https://activnygorod.tilda.ws/

Среди победителей прошлого года:

- Бренд одежды с жестовой символикой «По рукам». Главная цель создателей бренда в том, чтобы облегчить интеграцию людей с нарушением слуха в общество и в целом развивать культуру общения на жестовом языке. В бизнес они пришли за решением социальных задач.

- Стеклодувная эко-мастерская «Glass Knight». Участники проекта принимают сырье от поставщиков, подготавливают его для создания изделий и уже затем занимаются производством новой посуды, сувениров и их реализацией.

- «Смарт-сервис Tolkovo» от благотворительного фонда «Лепта». Для пользователей сервис выглядит как интернет-магазин, в котором привычные товары и услуги можно оплатить ненужными вещами, отправив их на оценку через ближайший постамат. В зависимости от ценности вещи начисляются баллы. Ими можно оплачивать товары и услуги партнеров сервиса, из расчета – 1 балл равен 1 рублю.

«Конкурс даёт не только финансовую поддержку, но и что не менее важно – информационную. Во время участия и защиты проектов мы познакомились с нашими коллегами, обменялись опытом. После конкурса о победителях рассказали на всех ресурсах фонда. Также команда организаторов была всегда готова провести консультации», – комментирует Светлана Янина – участник прошлого сезона.

Финалисты будут объявлены 17 мая 2022 года

У конкурса существует телеграм канал для быстрой коммуникации и вопросов: https://t.me/activnygorod