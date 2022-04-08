28 кг наркотиков и «тёмный» интернет

О работе в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств и психоактивных веществ в 2021 году рассказал заместитель начальника УМВД России по Гатчинскому району Александр Алиханов.

Борьба с наркосбытом – одно из приоритетных направлений работы полиции. Преступность в данной сфере влечет за собой совершение иных, зачастую тяжких и особо тяжких преступлений, в связи с чем находится под постоянным контролем Главка. Согласно статистике, за 12 месяцев прошлого года в Гатчинском районе ситуация с незаконным оборотом наркотических средств оставалась сложной, и данная категория сохранила свои позиции в общей структуре преступности: зарегистрировано 144 преступления. Раскрываемость составила 42 %.

За год было направлено в суд 42 дела данной категории. За совершение тяжких и особо тяжких преступлений к уголовной ответственности привлечено 43 человека, из оборота изъято порядка 28 кг наркотических средств и психотропных веществ.

Гатчинское УМВД является одним из немногих подразделений, на территории которого была раскрыта серия преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, совершенная организованной преступной группой.

Наркобизнес в Сети

Осложняет работу полиции виртуальный способ сбыта. Повсеместно процветают «закладки», когда наркотики прячут в общественных местах, прямо посреди города или в парке. Покупатель переводит деньги электронным платежом, продавец сбрасывает ему координаты «закладки». Никаких личных контактов.

Для наркоторговли используется теневой интернет – даркнет и соответствующий маркетплейс, где можно заказать все что угодно. Преступники пользуются определенным интернет-браузером, чтобы менять IP-адрес. Анонимность соблюдается.

Изобличение преступников в данном случае – кропотливый и трудоемкий процесс, требующий времени и специфических знаний в борьбе с преступностью с использованием информационных технологий. Тут большое значение имеет содействие жителей, информация о сбытчиках. В течение прошлого года полиции удалось изобличить 10 преступников, занимавшихся распространением наркотиков путем «закладок». Двух из них задержали лишь благодаря сигналам, поступившим от жителей Гатчины.

В течение прошлого года было проведено две оперативно-профилактические операции, каждая – в два этапа: «Сообщи, где торгуют смертью» и «Мак».

Тест на наркотики у детей – отрицательный

Об организации работы с несовершеннолетними, поставленными на учет в связи с употреблением психоактивных веществ и их прекурсоров, рассказала заведующая наркологическим кабинетом Гатчинской больницы Елена Колиш.

Всего под диспансерным наблюдением в наркологическом кабинете состоит 1578 взрослых, в том числе 526 человек с зависимостью от наркотических средств и два токсикомана. Остальные – алкоголики.

Подростки под динамическим наблюдением не состоят. Но на профилактическом учете в наркологическом кабинете состоит 23 несовершеннолетних, в том числе семь человек – с алкогольными проблемами, 14 – с употреблением наркотических средств и два – употребляющие токсические вещества.

Сотрудники наркологического кабинета работают в тесном сотрудничестве со всеми профилактическими службами города и района. Проводят беседы в школах, читают лекции на родительских собраниях. В план работы включен Сиверкий ресурсный центр, где раз в месяц ведутся беседы с детьми, обследуются подростки из группы риска и профилактического учета на предмет употребления наркотических и психотропных веществ.

Сотрудники наркологической службы участвуют в рейдах – выезжают для посещения неблагополучных семей. Врачи психиатры-наркологи принимают детей и взрослых в наркологическом кабинете, проводят профилактические беседы, консультируют, а при необходимости – лечат медикаментозно и психотерапевтическими беседами. По медицинским показаниям пациент – взрослый или несовершеннолетний – направляется в областной наркологический диспансер, в Выборгский межрайонный диспансер, в Дружносельскую психиатрическую больницу, в том числе на подростковое отделение.

В наркологическом кабинете проводится освидетельствование детей и взрослых на предмет употребления психоактивных веществ. За три месяца по направлению правоохранительных органов было освидетельствовано 11 человек, в том числе семь подростков. У одного из них установили состояние наркотического опьянения.

Кроме того, в наркологическом кабинете было протестировано 225 человек, из них 54 – несовершеннолетние. Ни у одного из этих детей признаков употребления наркотиков не выявлено. Положительный тест оказался у четверых взрослых, употребляющих метадон, фенобарбитал и каннабиноиды.

Фрустрация – тревожный симптом

На комиссии говорилось о мерах, принимаемых комитетом образования в учебных организациях по результатам социально-психологического и медицинского тестирования. Для профилактики подростковой наркомании проводится социально-психологическое тестирование детей. Оценка проводится по 13 параметрам. В частности, оценивается потребность ребенка в общении, принятие социальных установок, склонность к риску, импульсивность, тревожность, фрустрация. Один из вопросов выявляет проблемы в семье и в школе. В частности, непринятие ребенка родителями или одноклассниками.

О проведении антинаркотической работы на территории Большеколпанского и Новосветского поселений рассказали руководители местных администраций.

Андрей Соколов