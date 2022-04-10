В Ленинградскую область прибыл поезд с беженцами

«Необходимо помнить, что беженцы прибыли к нам непосредственно из района боевых действий, они многое пережили, наша задача — успокоить, помочь, дать людям почувствовать себя в безопасности», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Помощь каждой семье, каждому беженцу будет оказана с учетом индивидуальных особенностей жизненной ситуации.

Прибывших обеспечивают питанием, предметами гигиены, одеждой. На базе временного размещения работают медики и психологи.

Профильные специалисты готовы проконсультировать людей, прибывших в область, по оформлению необходимых документов и выплат.

Желающим будет предоставлена возможность временного трудоустройства.

Поручение профильным областным комитетам организовать жизнеобеспечение беженцев, прибывших из районов боевых действий, совместно с федеральными ведомствами ранее было дано губернатором Ленинградской области. Координация работы возложена на вице-губернатора Ленинградской области по безопасности Михаила Ильина.

Фото с личной страницы Александра Дрозденко