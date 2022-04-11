День космонавтики в Президентской библиотеке посвятят юбилеям Константина Циолковского и Сергея Королёва

Мероприятие, которое уже в восьмой раз проводится в Президентской библиотеке, в этом году приурочено к 165-летию Константина Циолковского и 115-летию Сергея Королёва. Цель конференции «Космос. Информация. Время» – осветить важнейшие исторические даты и события отечественной космонавтики.

В мероприятии примут участие лётчик-космонавт, Герой России Андрей Борисенко, представители Госкорпорации «Роскосмос», представители Северо-Западной межрегиональной общественной организации Федерации космонавтики Российской Федерации, Российского государственного гидрометеорологического университета, учёные, студенты, курсанты и учащиеся общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга. В режиме видео-конференц-связи к мероприятию присоединятся участники из других городов России.

Старт «Дню космонавтики в Президентской библиотеке» будет дан из космоса – видеоприветствие прозвучит с борта Международной космической станции.

Участники мероприятия познакомятся с космодромом «Восточный», узнают об Аэрокосмическом центре Антона Шкаплерова в г. Севастополе, метеорологических исследованиях в космосе, загадочной планете Венера, проекте Федерации космонавтики «Трогательный космос», ароматной коллекции «космического» парфюма. Прозвучат воспоминания о встрече с Сергеем Королёвым ветерана космодрома Байконур, почётного радиста СССР Владимира Краскина.

Также состоится виртуальная экскурсия в Музей истории космонавтики имени К. Э. Циолковского (г. Калуга) и Мемориальный дом-музей академика С. П. Королёва (Москва).

В рамках конференции «День космонавтики в Президентской библиотеке» будут представлены исторические факты и современные культурные проекты. На площадках центров удалённого доступа к ресурсам Президентской библиотеки состоится квест «Виртуальный полёт в космос!».

Посмотреть конференцию сможет любой желающий. Она будет транслироваться на портале Президентской библиотеки в разделе «Интернет-вещание», в группе Президентской библиотеки «ВКонтакте» и на каналах учреждения: YouTube, Rutube, Telegram.

На портале Президентской библиотеки можно ознакомиться с коллекцией «Открытый космос», которая включает в себя фрагменты кинохроники, периодику, книги, открытки, памятные медали и значки, отразившие различные вехи развития космонавтики. Коллекция постоянно пополняется.