Весенний паводок — под контролем

По прогнозам специалистов северо-западного гидромедцентра, основанных на данных системы наблюдения через сеть гидрологических постов на территории Ленинградской области, лёд вскроется на большинстве рек в первой-второй декадах апреля — в сроки, близкие к норме. В центре внимания — места традиционных подтоплений.

В настоящее время в региональной системе действует 23 гидропоста, данные которых используются для анализа и контроля ледохода и возможных подтоплений. Чтобы весенний паводок прошел максимально безопасно и не причинил большого ущерба, был заранее спланирован комплекс мероприятий.

«Самое главное для нас — обеспечение безопасности жителей Ленинградской области. Разработанный комплекс мер нацелен на то, чтобы сократить возможный ущерб и предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций», — отметил председатель комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области Вячеслав Рябцев.

В регионе организовано круглосуточное дежурство спасателей, подготовлена спецтехника, организована работа дежурно-диспетчерских служб, продумана структура пунктов временного размещения. Процесс координирует в плановом порядке межведомственная комиссия.

На прошлой неделе завершился важный этап профилактики —локальные ледовзрывные работы на отдельных участках ледяного покрова водоемов, которые облегчают ледоход и снижают вероятность ледозаторов.

Традиционно профилактикой подтоплений во время весеннего паводка занимаются Аварийно-спасательная служба Ленинградской области, правительство региона, МЧС России, полиция, представители администраций муниципальных образований.