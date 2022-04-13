Больше премий – талантливой молодёжи

В документе говорится о присуждении ежегодно 26 премий в размере 25 тысяч рублей каждая по отраслям «Образование», «Культура» и «Молодежная политика». Ранее присуждалось 20 премий, постановлением была расширена поддержка культурной сферы.

Помимо этого, в год формирования молодежного правительства региона присуждается 15 премий в номинации «Социально значимая и общественная деятельность» в отрасли «Молодежная политика» и ежегодно 10 премий по итогам проведения регионального конкурса «Доброволец Ленинградской области».

«Ленинградская область – это, прежде всего, люди. Это талантливая молодежь, которая побеждает в олимпиадах, завоевывает высокие награды. Это юные интеллектуалы. Мы гордимся ими. Регион выплачивает таким ребятам губернаторскую премию с 2008 года, и мы постоянно совершенствуем эту меру поддержки», - подчеркнул Александр Дрозденко.

Кандидатов на присуждение премий ежегодно выдвигают комитет общего и профессионального образования, комитет по культуре и комитет по молодежной политике Ленинградской области. Премию получают ленинградцы в возрасте от 14 до 35 лет включительно, победившие в олимпиадах и конкурсах.