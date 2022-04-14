Безопасность в квартире и доме!

Вентиляция в квартире

Согласно существующим нормам, жилое помещение (квартира) должно быть оборудовано вентиляцией, которая служит для удаления загрязненного воздуха из нежилых помещений квартиры (кухня, ванная, туалет), и эти требования особенно необходимы для жилых помещений с газовым оборудованием.

В 2021-2022 годах Управляющей организацией МУП ЖКХ «Сиверский» с помощью подрядной организации ООО «ПМК-140» была проведена большая работа по монтажу систем вентиляции в шести многоквартирных домах с газовым оборудованием по адресам:

- Дружногорское поселение,

д. Лампово, ул. Совхозная, д.1, д.2,

- Сиверское поселение, п. Сиверский, ул. МТС, д. 8,

- Сусанинское поселение,

п. Кобралово, ул. Центральная, д. 14, д.16, д.18.

Специалисты МУП ЖКХ «Сиверский» при проведении плановых работ по обслуживанию и проверке вентиляционных систем в многоквартирных домах используют современные приборы, в частности такие, как анемометры. Данное оборудование позволяет измерить температуру, влажность и загазованность в жилом помещении, а также оценить насколько хорошо вентилируемая магистраль снабжает помещение воздухом. Работы по обслуживанию систем вентиляции выполняет обученный и аттестованный персонал.

Безопасность при использовании газа

На сегодняшний день сложно представить квартиру без газа. Голубое топливо является гарантией тепла и наличия горячей воды в доме. Однако помимо благ цивилизации газ таит в себе опасность.

Даже незначительная утечка газа может привести к трагедии. Единственный способ предотвратить ЧП – это регулярная проверка и грамотное техническое обслуживание газового оборудования, четкое соблюдение правил эксплуатации и наличие приточно-вытяжной вентиляции в помещениях многоквартирных домов.

Согласно инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд лицами ответственными за безопасное использование и содержание внутридомового газового оборудования (далее – ВДГО) являются Управляющая организация, ТСЖ, а при непосредственном управлении многоквартирным домом – собственники таких помещений. В отношении внутриквартирного газового оборудования (далее ВКГО) ответственными за техническое обслуживание и безопасность эксплуатации являются собственники (пользователи) помещений, расположенных в многоквартирном доме, в которых размещено такое оборудование.

Со стороны Управляющей организации МУП ЖКХ «Сиверский» заключен договор на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования (ВДГО) со специализированной организацией АО «Газпромгазораспределение Ленинградской области», согласно которому мероприятия по обслуживанию ВДГО проводятся ежегодно.

Если работы по обслуживанию внутридомового газового оборудования (ВДГО) включены в перечень работ и услуг МУП ЖКХ «Сиверский», то техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования (ВКГО) лежит на плечах собственников и нанимателях (абонентах) жилых помещений.

Потребителям газа необходимо понимать, что вся ответственность за состояние внутриквартирного газового оборудования, а также вопрос о его безопасной эксплуатации, лежит на них. На основании действующего законодательства РФ пользователи обязаны заключить договор на техническое обслуживание ВКГО с любой лицензированной специализированной компанией. Своевременное проведение технического обслуживания в разы снижает риск возникновения аварийных ситуаций.

Если ранее плановый осмотр внутриквартирного газового оборудования проводился раз в три года, то теперь, согласно приложению к Правилам № 410, техническое обслуживание газового оборудования проводится с периодичностью 1 раз в год.

Если при проверке сотрудником службы обнаружены серьезные нарушения правил эксплуатации газового оборудования, то газ отключают до устранения нарушений.

На сегодняшней день многие жилые помещения не охвачены договорными обязательствами на обслуживание внутриквартирного газового оборудования, что несомненно таит в себе опасность для проживающих в доме.

Также стоит обратить внимание на то, что согласно статье 9.23 Кодекса об административных правонарушениях РФ, за уклонение от подписания договора на ТО и ремонт внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, или отказ в доступе в помещение представителей контролирующей службы для проведения ТО, полагается административный штраф от 1 000 до 30 000 рублей.

При отсутствии документации, подтверждающей заключение договора на поставку топлива и обслуживание газового оборудования, поставщик уполномочен перекрыть подачу газа.

В.Ю. Трофимов, технический директор МУП ЖКХ «Сиверский»